鮮活果汁-KY首季營收8.71億元 年增率5.52%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-03 16:24

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (3) 日公布 2024 年 3 月營收為 2.43 億元，月增 20.41%，年減 34.69%，2024 年累計 1-3 月營收 8.71 億元，季增 19.8%，較去年同期成長 5.52%。

鮮活果汁 - KY3 月營收 2.43 億元，較去年同期減少 34.69％，主要是中國新茶飲市場的增長在 2022 年起已經開始放緩，消費者的購買力減弱，導致整體需求增長緩慢，加上春節期間茶飲企業雖備足庫存，然 3 月天氣多陰冷，氣溫低於往年，導致整體消費力減弱，進而影響客戶補貨需求，以及巿場競爭仍激烈所致。

鮮活果汁 - KY 表示，中國新茶飲市場的未來發展將依賴於品牌能否在產品創新、市場細分、供應鏈管理、數位化轉型、環保實踐、市場下沉、國際擴張等方面抓住機遇，通過這些方式，新茶飲供應鏈可以繼續在競爭激烈的市場中獲得增長。鮮活將持續透過研發健康、天然的產品，並提供冷藏、冷凍的運輸條件以保證茶飲原料的新鮮、健康，滿足消費者對高品質的要求。

展望上半年，中國持續扶持經濟復甦政策，其中明確提出，增加收入、優化供給及減少限制性措施等方面綜合政策，盼能激發民生消費潛能。鮮活擁有昆山、廣東與天津三座廠年產能 13 萬噸優勢，在快速出貨的生產能力下，進而深化客戶服務關係，且公司透過不斷創新及調整策略來應對瞬息萬變的新茶飲市場，站穩中國新茶飲供應商領先群位置。