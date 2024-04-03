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鉅亨速報

營收速報 - 南亞科(2408)3月營收年增大幅成長57.95%

鉅亨網新聞中心 2024-04-03 16:15

台北時間3日，2024年3月南亞科(2408-TW)營收公布為新台幣3,391,358,000元， 年增率大幅成長57.95%，月增率成長11.16%， ，最新價為68.2元

今年以來累積營收為9,502,937,000元，累計年增率47.91%

近5日股價上漲1.47%，相關半導體業上漲1.19%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-5138 張
  • 外資買賣超：-6367 張
  • 投信買賣超：-1370 張
  • 自營商買賣超：+2599 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 3,391,358 57.95% 11.16%
2024/2 3,050,934 50.56% -0.32%
2024/1 3,060,645 35.95% -3.2%
2023/12 3,161,948 31.73% 10.02%
2023/11 2,874,000 3.71% 7.72%
2023/10 2,668,030 -4.1% -2.07%

南亞科(2408-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。其他顧問服務業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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