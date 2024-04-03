〈0403強震〉台新金捐款1000萬元賑災 銀行、人壽實際行動挺受災戶
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-03 17:47
花蓮地區今 (3) 日上午遭遇強震釀災，台新金 (2887-TW) 宣布將捐款新台幣 1000 萬元做為賑災之用，其中 600 萬指定捐款予此次災情最嚴重的花蓮，善盡企業責任。台新銀行針對受災戶提供紓困貸款，台新人壽提供受災保戶多項關懷服務，期待受災民眾儘速重建家園，走出地震陰影，回復正常生活。
花蓮外海發生規模 7.2 地震，餘震不斷造成多棟建築物倒塌，目前已知至少 9 死。台新金總經理林維俊表示，為協助民眾進行災後重建，台新銀行提供房貸既有客戶房屋紓困融資貸款，免收手續費、得不限制清償期間、最長得申請六期寬限期。
針對台新既有放款客戶，因天然 / 特定災害等重大不可抗力因素而導致無法履行契約時，台新將依個案受理客戶申請本金緩繳、本息緩繳或展延還款期限等紓困方案，以降低受災戶還款壓力。
此外，針對受災保戶台新人壽主動提供多項關懷服務，自災害發生日起三個月內，只要提出受災證明者，可申請四項服務措施。一、 保單借款：受災保戶於本次災害發生日起三個月為止新申請之保單借款，可減免前六個月利息。受災保戶於本次災害發生日前已辦理之保單借款，免收六個月保單借款利息。二、 保單補發：補發保單免收工本費。
三、 續期保費：保單應繳日在本次災害發生日起三個月內（不含已在自動墊繳或停效中），以書面提出緩繳到期應繳保費之申請（保費已繳者，不接受退費申請），將可緩繳至寬限期結束後三個月。
四、 快速理賠：針對受災保戶立即啟動關懷，並派員到府慰問受傷保戶及身故保戶家屬，了解理賠需求優先處理傷亡保戶之相關理賠申請以協助完成快速理賠服務。
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