〈0403強震〉台新金捐款1000萬元賑災 銀行、人壽實際行動挺受災戶

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-03 17:47

花蓮地區今 (3) 日上午遭遇強震釀災，台新金 (2887-TW) 宣布將捐款新台幣 1000 萬元做為賑災之用，其中 600 萬指定捐款予此次災情最嚴重的花蓮，善盡企業責任。台新銀行針對受災戶提供紓困貸款，台新人壽提供受災保戶多項關懷服務，期待受災民眾儘速重建家園，走出地震陰影，回復正常生活。

花蓮外海發生規模 7.2 地震，餘震不斷造成多棟建築物倒塌，目前已知至少 9 死。台新金總經理林維俊表示，為協助民眾進行災後重建，台新銀行提供房貸既有客戶房屋紓困融資貸款，免收手續費、得不限制清償期間、最長得申請六期寬限期。

針對台新既有放款客戶，因天然 / 特定災害等重大不可抗力因素而導致無法履行契約時，台新將依個案受理客戶申請本金緩繳、本息緩繳或展延還款期限等紓困方案，以降低受災戶還款壓力。

此外，針對受災保戶台新人壽主動提供多項關懷服務，自災害發生日起三個月內，只要提出受災證明者，可申請四項服務措施。一、 保單借款：受災保戶於本次災害發生日起三個月為止新申請之保單借款，可減免前六個月利息。受災保戶於本次災害發生日前已辦理之保單借款，免收六個月保單借款利息。二、 保單補發：補發保單免收工本費。

三、 續期保費：保單應繳日在本次災害發生日起三個月內（不含已在自動墊繳或停效中），以書面提出緩繳到期應繳保費之申請（保費已繳者，不接受退費申請），將可緩繳至寬限期結束後三個月。