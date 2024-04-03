正瀚受惠旺季效應 3月營收月增41.2%寫新猷
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-03 17:19
農業生技新藥廠正瀚 (6534-TW) 今 (3) 日公告 3 月營收 3.53 億元，月增 41.2%，年增 8.14%，寫下歷史單月新高。累計今年第一季營收 8.25 億元，年增 2.99%。正瀚指出，在旺季來臨的效應下，帶動第一季表現，樂觀看全年營運成長動能無虞。
正瀚主力客戶來自北美市場，營收跟隨種植季節集中在上半年，正瀚指出，永續農業新藥 Radiate NEXT，已成功授權全球最大農資產品通路商 Nutrien 集團旗下子公司 Loveland Product Inc.(LPI)，並成為該集團力推的農業減碳主力系列產品。
正瀚提到，由於目前正值北美市場施作的旺季，因此帶動 3 月營收創下新高，且第一季營收維持高水準，全年營運可期。
另外，正瀚目前已擁有 13 張美國 EPA 原體登記證及多項專利，近年更瞄準淨零碳排趨勢，繼 Radiate NEXT 系列後，去年開始進一步推出新研發的富肽系列產品，已陸續取得 8 項肥料產品認證，待量產上市後，預期將成為新的成長引擎。正瀚指出，在全球淨零碳排的趨勢之下，正瀚提供永續農業新解方，也成為正瀚重要成長動能。
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