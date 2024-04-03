正瀚受惠旺季效應 3月營收月增41.2%寫新猷

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-03 17:19

農業生技新藥廠正瀚 (6534-TW) 今 (3) 日公告 3 月營收 3.53 億元，月增 41.2%，年增 8.14%，寫下歷史單月新高。累計今年第一季營收 8.25 億元，年增 2.99%。正瀚指出，在旺季來臨的效應下，帶動第一季表現，樂觀看全年營運成長動能無虞。

正瀚主力客戶來自北美市場，營收跟隨種植季節集中在上半年，正瀚指出，永續農業新藥 Radiate NEXT，已成功授權全球最大農資產品通路商 Nutrien 集團旗下子公司 Loveland Product Inc.(LPI)，並成為該集團力推的農業減碳主力系列產品。

正瀚提到，由於目前正值北美市場施作的旺季，因此帶動 3 月營收創下新高，且第一季營收維持高水準，全年營運可期。