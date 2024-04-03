營收速報 - 安格(6684)3月營收年增大幅成長112.4%
鉅亨網新聞中心 2024-04-03 17:15
台北時間3日，2024年3月安格(6684-TW)營收公布為新台幣31,161,000元， 年增率大幅成長112.4%，月增率成長19.57%， ，最新價為98.1元
今年以來累積營收為90,764,000元，累計年增率141.8%
近5日股價上漲12.55%，相關半導體類指數上漲2.85%， 股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-858 張
- 外資買賣超：-858 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|31,161
|112.4%
|19.57%
|2024/2
|26,061
|129.61%
|-22.3%
|2024/1
|33,542
|191.26%
|-23.73%
|2023/12
|43,976
|190.96%
|0.01%
|2023/11
|43,973
|156.96%
|12.02%
|2023/10
|39,253
|112.22%
|2.1%
安格(6684-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各式多媒體視訊轉換控制晶片及其他控制晶片等研發及銷售。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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