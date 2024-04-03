〈零售迎母親節大檔〉新光三越開紅盤 化妝品銷售增幅逾1成
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-03 15:48
百貨龍頭新光三越以超越週年慶規格打造「夏天的週年慶」─超級購物節開跑，首日化妝品整體成長超過 10%，打響母親節檔期前哨戰，又以獨家限量的組合、專業彩妝和高端香氛表現最亮眼。
新光三越說明，化妝品挾帶著全館滿 3000 送 3000 點，以及首 8 日再加碼單筆滿萬贈 5000 點，比出國掃貨更划算超過 20%，帶動化妝品整體成長超過 10%，其中，專業彩妝買氣大爆發，包括 BOBBI BROWN、NARS、MAKE UP FOR EVER 等品牌業績兩位數成長。
而新光三越持續引進的高端香氛銷售成長也超過 20%，不僅有 JO MALONE LONDON 英倫古董市集系列新品、PENHALIGON"S 獸首香水系列等催出高銷量，還有全台首發新進櫃 Santa Maria、FREDERIC MALLE、KILIAN PARIS、LOEWE PERFUME 等，不論是品牌新品或明星商品皆是民眾購入的熱門夯品。
除了化妝品買氣大爆發外，新光三越指出，首度加入超級購物節全館滿仟送仟點的家電、3C、男女服飾也掀起搶購潮，其中，iPhone、MacBook 系列因此次可參加全館滿仟送仟點，超高回饋引爆消費者換機潮，領軍帶動整體 3C 業績增幅高達 60%。
新光三越也積極搭上全民出遊熱潮，男女流行服飾、休閒運動、旅遊週邊商品買氣持續提升，出遊必備的行李箱更成為搶購焦點。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇