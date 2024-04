〈零售迎母親節大檔〉新光三越開紅盤 化妝品銷售增幅逾1成

新光三越說明,化妝品挾帶著全館滿 3000 送 3000 點,以及首 8 日再加碼單筆滿萬贈 5000 點,比出國掃貨更划算超過 20%,帶動化妝品整體成長超過 10%,其中,專業彩妝買氣大爆發,包括 BOBBI BROWN、NARS、MAKE UP FOR EVER 等品牌業績兩位數成長。