〈零售迎母親節大檔〉新光三越開紅盤 化妝品銷售增幅逾1成

百貨龍頭新光三越以超越週年慶規格打造「夏天的週年慶」─超級購物節開跑，首日化妝品整體成長超過 10%，打響母親節檔期前哨戰，又以獨家限量的組合、專業彩妝和高端香氛表現最亮眼。

而新光三越持續引進的高端香氛銷售成長也超過 20%，不僅有 JO MALONE LONDON 英倫古董市集系列新品、PENHALIGON"S 獸首香水系列等催出高銷量，還有全台首發新進櫃 Santa Maria、FREDERIC MALLE、KILIAN PARIS、LOEWE PERFUME 等，不論是品牌新品或明星商品皆是民眾購入的熱門夯品。