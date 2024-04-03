【量大強漲股整理】ChatGPT快擴大免費服務，【AI股】中誰最有潛力?

鉅亨研報 2024-04-03 17:28

加權指數，今日開低走低，終場下跌 128.97 點，收在 20337.6 點，成交量 3771 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 181.89 億，投信買超 26.42 億，自營商賣超 22.56 億，三大法人合計賣超 178.03 億，其中投信已經連續 24 天買超，累計 2123.17 億。

美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 1%，標普 500 指數下跌 0.72%，納指下跌 0.95%，費半下跌 1.51%，製造業採購經理人指數 (PMI) 從 2 月的 47.8 升至 3 月的 50.3，明顯優於市場預期的 48.5，強勁的經濟數據和油價上漲，引發市場對聯準會可能會長時間保持高利率的擔憂，10 年期美債殖利率上漲 3.4 個基點，收在 4.363%，30 年期美債殖利率上漲 4.1 個基點至 4.508% ，本周五將公布美國非農就業人數變化，相關數據將進一步影響聯準會降息意願和降幅。

台股方面，今日受美股回檔，加上 403 全台大地震，讓加權指數開低走低，終場下跌 128.97 點，收在 20337.6 點，雖然今天收小黑 K，但依然力守在 5 日均線上，周線也創下歷史新高，投信更是連續 24 天買超，累計 2313.17 億元，未來仍有 (00946-TW) 群益科技高息成長 ETF 和 ( 00943-TW ) 兆豐台灣電子成長高息 ETF 陸續於 4 月底開始募集，將會挹注台股的資金活水，多頭格局不變。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，開低走低，終場下跌 10 元，收在 780 元，美國亞利桑那州新廠，原本預定 2025 上半年開始量產，但今年 4 月已開始進行首條生產線試產，預計今年底有機會提前完成量產準備，上游供應商因有望提前獲得台積電訂單，可觀察近期股價表現，第一季法說會也將於 4 月 18 日召開，說明未來的營運展望；( 2317-TW ) 鴻海，股價平盤收場，收在 159 元，依然沿著 5 日均線上攻，多頭趨勢不變；( 2454-TW ) 聯發科，股價下跌 0.43%，收在 1160 元。

OpenAI 宣布即日起免註冊也能免費使用 ChatGPT 服務，市場預計用戶數量將大幅增加，OpenAI 必須佈建更多 AI 伺服器，這將是史上最大的 AI 伺服器建置潮，台灣伺服器 ODM 廠將直接受惠，(2382-TW) 廣達下跌 1.51%，( 3231-TW ) 緯創上漲 3.6%，( 6669-TW ) 緯穎盤中漲停鎖死，( 2356-TW ) 英業達上漲 0.34%，其中，( 6669-TW ) 緯穎受惠於超大型資料中心大幅擴張，ODM direct 伺服器比重持續提升，相較同業成長性更高。

今天機殼群組無懼大盤逆風，全面逆勢上漲，(3693-TW) 營邦上漲 3.58%， ( 8210-TW ) 勤誠上漲 7.19%，( 3013-TW ) 晟銘電上漲 5.62%，( 6117-TW ) 迎廣攻上漲停板，( 5426-TW ) 振發上漲 4.53%，其中，( 8210-TW ) 勤誠成為 ( NVDA-US ) 輝達 GB200 主要的機殼供應商，不僅營收有望迎來成長，毛利率也有機會提升。機上盒和機殼廠 ( 5426-TW ) 振發近幾年成功切入電腦機殼，相關營收快速成，再加上目前正積極研發伺服器和散熱相關領域產品，未來有機會成功轉型，迎來強勁成長動能。

(NVDA-US) 輝達的全新伺服器架構將採用水冷散熱，台灣散熱模組廠中，( 3017-TW ) 奇鋐 和 ( 3324-TW ) 雙鴻，是目前唯二能夠提供水冷散熱完整解決方案的供應商，將會是這波技術升級的最大受惠者，( 3017-TW ) 奇鋐今日上漲 2.44%，( 3324-TW ) 雙鴻今日上漲 9.04%。隨著水冷散熱滲透率持續提高，兩家企業的營收將有機會大幅成長。

(NVDA-US) 輝達高階晶片多使用 CoWos 先進封裝技術，因整體需求快速成長，目前 CoWos 先進封裝產能供不應求，( 2330-TW ) 台積電已經通知先進封裝設備廠盡快擴充產能，CoWoS 濕製程設備巨頭 ( 3583-TW ) 辛耘，今天股價上漲 9.65%，收在 380.5 元，再度創歷史新高。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師