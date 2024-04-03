營收速報 - 淳紳(4529)3月營收年增大幅成長169.35%
鉅亨網新聞中心 2024-04-03 17:15
台北時間3日，2024年3月淳紳(4529-TW)營收公布為新台幣536,000元， 年增率大幅成長169.35%，月增率成長38.14%， ，最新價為12.5元
今年以來累積營收為1,714,000元，累計年增率61.24%
近5日股價下跌-3.82%，相關其他類指數上漲1.24%， 短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+24 張
- 外資買賣超：+24 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|536
|169.35%
|38.14%
|2024/2
|388
|43.7%
|-50.89%
|2024/1
|790
|33%
|60.57%
|2023/12
|492
|177.97%
|8.13%
|2023/11
|455
|16.97%
|-5.6%
|2023/10
|482
|9.05%
|-14.54%
淳紳(4529-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為新能源科技。生物科技。其他。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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