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鉅亨速報

營收速報 - 淳紳(4529)3月營收年增大幅成長169.35%

鉅亨網新聞中心 2024-04-03 17:15

台北時間3日，2024年3月淳紳(4529-TW)營收公布為新台幣536,000元， 年增率大幅成長169.35%，月增率成長38.14%， ，最新價為12.5元

今年以來累積營收為1,714,000元，累計年增率61.24%

近5日股價下跌-3.82%，相關其他類指數上漲1.24%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+24 張
  • 外資買賣超：+24 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 536 169.35% 38.14%
2024/2 388 43.7% -50.89%
2024/1 790 33% 60.57%
2023/12 492 177.97% 8.13%
2023/11 455 16.97% -5.6%
2023/10 482 9.05% -14.54%

淳紳(4529-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為新能源科技。生物科技。其他。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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