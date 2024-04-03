網紅造謠影響台積電股價？證期局：釐清中

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-03 16:04

台灣一名網紅造假彭博社新聞，指稱「股神巴菲特買回台積電股票」，愚人節玩笑鬧上國際，金管會已收到投資人陳情，請證交所啟動監視查核。證期局長張振山今 (3) 日表示，將進一步釐清是否為不實消息造成台積電股價波動，若有不法情事，可處罰鍰 1000 萬至 2 億元，如果涉及炒作，將會有刑事責任。

張振山今天上午陪同金管會主委黃天牧，前往立法院財委會專案報告，並備詢，不過，受到地震影響，主席宣布散會。

外界關注金管會對於該網紅違法事證的追查進度，張振山會前接受媒體聯訪時表示，由於當天台積電夜盤上漲 1.8%，晚上美股盤則是大漲 4%，有請證交所掌握數據，了解到底是基本面造成、還是整個市場波動性問題。

張振山強調，已請證交所和櫃買中心啟動監視制度，做後續處理，目前正在等待報告出爐。

張振山說明，網紅若不是投信、投顧業者，亦無合作關係，那就回到公平交易委員會，來判斷有無廣告不實，若網紅與業者有關，就會以投信投顧法來處理。

網紅「摩股史塔克」4 月 1 日愚人節當天，在網路上轉貼疑似《彭博社》報導「Buffett has repurchased all the shares of TSMC」，指稱股神巴菲特全數買回台積電持股，讓許多媒體、投資人信以為真，甚至鬧上國際。台積電美國存託憑證 (ADR) 1 日股價強勢收漲 4%，並帶動台股台積電收高。

證期局表示，如果證交所或櫃買中心發現，若有網路流言或其他方式提供不實資訊，恐涉及證交法 155 條第 1 項第 6 款「意圖影響集中交易市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料」情事，會依規辦理，並會移送給檢調來進一步偵辦。