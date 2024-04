網紅造謠影響台積電股價？證期局：釐清中

網紅「摩股史塔克」4 月 1 日愚人節當天,在網路上轉貼疑似《彭博社》報導「Buffett has repurchased all the shares of TSMC」,指稱股神巴菲特全數買回台積電持股,讓許多媒體、投資人信以為真,甚至鬧上國際。台積電美國存託憑證 (ADR) 1 日股價強勢收漲 4%,並帶動台股台積電收高。