〈美股早盤〉美1月PPI曝通膨頑強 Fed可能不急著降息 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-16 22:46

美股主要指數周五 (16 日) 開盤走低，稍早公布的 1 月生產者物價指數 (PPI) 增速超預期，削弱市場對聯準會 (Fed) 即將降息的預期。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 120 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 20 點或近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.8%。

美股開盤前，美債殖利率跳升、主要指數期貨波動，主因是稍早公布的 PPI 增速高於預期，引發市場押注 Fed 不急著降息。其中對利率敏感的兩年期美債殖利率一度攀升 9 個基點至 4.67%、標普 500 指數期貨小幅走低、美元走揚。

掉期交易目前對 Fed 今年放鬆貨幣政策的預期為 85 個基點，而在兩周之前市場對降息的預期還在 150 個基點左右。

1 月 PPI 增速超過經濟學家預期，主因是受服務成本大幅上升的推動，同時也凸顯出通膨的頑強。本周另一份報告顯示，年初消費者物價指數 (CPI) 加速上升，這些數據在在暗示 Fed 可能會延後降息時間，直到決策者確信通膨已獲得充分控制。

BMO Capital Markets 分析師 Ian Lyngen 認為，這份 PPI 報告強化核心 CPI 加速上升的基調，是一份令人不安的經濟數據報告。Bellwether Wealth 分析師 Clark Bellin 表示，報告表明通膨比投資人預估更頑強，Fed 近期降息的理由不多。

Independent Advisor Alliance 分析師 Chris Zaccarelli 則說：「雖然我們理解市場在看到太熱或太冷的數據時的本能反應，但我們認為，需要再發布幾份數據才能確立新的趨勢 (如果這種模式繼續下去)，或者表明本周的數據只是道路上的一個顛簸。」

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 日前表示說，在就業市場和經濟依然強勁的情況下不急於降息，並警告目前尚不清楚通膨是否會持續向 Fed 的 2% 目標邁進。

另一項數據顯示，美國 1 月新屋開工下降，顯示房地產市場的復甦將是漸進的，因為許多買家在等待抵押貸款利率進一步下降。

截至台北時間周五（16 日）22 時許：

焦點個股：

應材 (AMAT-US) 早盤股價上漲 9.13%，至每股 204.79 美元

應用材料股價在周五美股開盤前上漲 13%。這家半導體設備供應商預估，由於希望製造人工智慧 (AI) 晶片的客戶需求強勁，第二季業績將優於預期。智慧型手機和個人電腦等某些電子終端市場的改善也支撐了這一前景，分析師強調了多元化的投資組合，這將使該公司獲得進一步的收益。

Nike(NKE-US) 早盤股價下跌 2.64%，至每股 103.25 美元

Nike 日前表示，為整個企業重組考量，該公司將裁減 2% 現有員工，即 1500 多個工作崗位。這家總部位於俄勒岡州比佛頓的運動鞋巨頭表示，希望能更善加利用其資本投資於其成長領域，例如跑步鞋、女鞋和喬丹品牌。

Roku(ROKU-US) 早盤股價下跌 18.78%，至每股 76.75 美元

Roku 股價在周五 (16 日) 盤前下跌近 17%。這家串流媒體服務提供商預計第一 季虧損將超出預期，因該公司難以與 Netflix (NFLX-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等重量級同業爭奪廣告收入。串流媒體巨頭進入競爭激烈的廣告領域，給 Roku 的業務帶來壓力，從智慧型裝置到智慧電視的轉變也削弱了對其設備的需求。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月營建許可月增率初值報 - 1.5%，預期 1.35%，前值 1.8%

美國 1 月營建許可年化總數報 147 萬戶，預期 150.9 萬戶，前值 149.3 萬戶

美國 1 月 PPI 年增率報 0.9%，預期 0.6%，前值 1.0%

美國 1 月 PPI 月增率報 0.3%，預期 0.1%，前值 - 0.1%

美國 1 月核心 PPI 年增率報 2.0%，預期 1.6%，前值 1.7%

美國 1 月核心 PPI 月增率報 0.5%，預期 0.1%，前值 - 0.1%

美國 2 月密大消費者信心指數初值預期 80，前值 79

華爾街分析：

IG 市場策略師 Yeap Jun Rong 表示：「先前降息 (預期) 的小幅回落導致金價有所回落，買家現在正在尋求捍衛 2,000 美元的關鍵心理水準。但考慮到美元的彈性，黃金的任何好轉可能仍會受到影響。短期內不可持續。」