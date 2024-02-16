分析師：禮來有望成「美股科技七雄」外首家市值達1兆美元的公司

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-16 21:20

禮來 (Eli Lilly & Co.) 持續強勁的股價紀錄讓摩根士丹利的分析師思考，其是否會成為「美股科技七雄」(Magnificent Seven) 之外第一家市值達到 1 兆美元的美國公司。

根據外媒估算，分析師們周五 (16 日) 將這家減肥製藥公司的股票目標價上調至華爾街最高水準，這將讓該公司的市值達到約 9,000 億美元。

摩根士丹利分析師 Terence Flynn 表示，禮來有可能會成為首檔市值 1 兆美元的生物製藥股，其股價仍有進一步上漲空間。

受市場對其治療糖尿病和肥胖症的藥物 Mounjaro 和 Zepbound 需求的提振，禮來股價今年已經上漲 30%，讓該公司市值達到 7,190 億美元，成為標準普爾 500 指數中最有價值的 10 家公司之一。

上個月，禮來公司的市值超車特斯拉 (TSLA-US)，此前這家電動車製造商的財報令人失望，並對其成長感到擔憂。特斯拉市值在 2021 年達到 1 兆美元大關，但此後就跌出了這一行列。

外媒收集的數據顯示，在禮來公布樂觀的財報報告後，包括法國興業銀行、傑富瑞銀行和巴克萊銀行在內的一些分析師本月上調該公司的目標股價。不過，有些人似乎在押注樂觀情緒已被消化，禮來股價周四收每股 757.78 美元，而分析師的平均目標價為 756.14 美元。