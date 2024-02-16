日經：索尼攜手希捷 合作生產用於AI的硬碟

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-16 19:45

根據日經新聞 (Nikkei) 周五 (16 日) 報導，索尼半導體解決方案公司將與美國硬碟大廠希捷科技 (STX-US) 合作，大規模生產硬碟 (HDD)，以滿足日益成長的人工智慧 (AI) 需求。

報導指出，索尼半導體解決方案公司預估將於 5 月開始大規模生產用於 3.5 吋硬碟的雷射二極體 (laser diode)，有望將硬碟容量提高一倍，滿足當今對資料中心的需求。

另外，索尼將在日本北部宮城縣的一家工廠和泰國的一家工廠投資總計約 50 億日元 (合 3,300 萬美元) 打造新的生產線。

據了解，索尼的新技術非常精確，能讓雷射在窄至百萬分之一毫米的點上發射，允許 400 度或更高的雷射照射磁碟表面的儲存區域。透過這種方式，可以在磁碟的同一區域上寫入更多的資訊，從而使硬碟能夠提高其資料儲存能力。

報導提到，隨著越來越多的新創公司和公司培訓生成式 AI，對資料中心的需求正在飆升。德國研究公司 Statista 估算，到 2025 年，全球產生的資料量將達到 181 皆位元組 (Zettabyte)，比 2022 年成長 90%。