〈財報〉多項支出削減獲利 美銀上季業績黯淡

美國銀行周五 (12 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第四季財報，由於該季多項支出削減獲利、固定收益交易員收入也意外下滑，營收不及華爾街分析師預期、獲利腰斬。

截稿前，美銀 (BAC-US) 周五盤中股價下跌 1.92%，每股暫報 32.52 美元。

根據財報，美銀去年第四季 (截至 12/31) 經調整後營收報 220 億美元，年減 10%，低於市場預期的 237 億美元；上季淨利報 31 億美元，合每股獲利 0.35 美元，低於華爾街分析師預期的 43.8 億美元，合美股 0.53 美元，較去年同期的淨利 71 億美元下滑 56%；經調整後每股獲利報 0.70 美元，略高於華爾街分析師預估的 0.68 美元。

另外財報中還顯示，由於存款成本上升和存款餘額減少，抵銷資產收益率的上升，利息淨收益 (Net Interest Income, NII) 年減 5% 至 139 億美元，符合分析師預期，但低於去年同期的 146.8 億美元。

此外，美銀還披露期計畫持有到期債券的浮虧為 979.9 億美元，低於去年第三季的 1,316 億美元，帳面損失減少主要因去年年底債是反彈所致。

如果美銀將這些債券持有至到期，則浮虧不會轉化為實際虧損，但持有這些債券意味著巨額機會成本，美銀將無法以更高利率進行投資或放貸。

值得注意的是，由於客戶面臨持續高利率和地緣政治緊張局勢，去年第四季的固定收益、外匯和大宗商品交易的收入年減 5.8%，至 22.1 億美元。不過由於股票部門的提振，該季的總交易量創下歷史紀錄。

美銀在聲明中表示，固定收益業績受到「利率和信貸交易疲軟的影響，部分貝底亞貸款和市政債券交易的改善所抵銷」。

美銀財報中還有個樂觀消息，股票交易員出人意料取得好成績，營收達到 15.5 億元，年增 12%，高於分析師預期的不到 5% 增幅。去年第四季出現的劇烈波動，美國聯準會 (Fed) 透過高利率抑制通膨的努力助交易員一臂之力。

對於上季業績，美銀董事長兼執行長 Brian Moynihan 表示：「我們公布的第四季和全年業績穩健，所有業務都實現強勁的內增性成長，客戶活動和數位參與均創歷史新高。這些活動帶來本季良好的貸款需求和存款成長，全年淨利潤達到 265 億美元。」

Moynihan 還說：「我們的支出紀律使我們能夠繼續投資成長計畫，強勁的資本和流動性水準使我們能在 2024 年繼續實現負責任的成長。」