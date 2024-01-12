〈財報〉提列FDIC存款及其他費用 紐約梅隆銀行上季獲利腰斬

紐約梅隆銀行 (BK-US) 周五 (12 日) 表示，由於一些一次性費用，包括與聯邦存款保險公司 (FDIC) 存款保險基金相關的費用，第 4 季獲利下降 50%。

紐約梅隆銀行一次性提列 7.52 億美元的費用，涉及 FDIC 特別補充款、遣散費和訴訟準備金。2023 年初一些中型銀行倒閉，導致該行遭受約 160 億美元的打擊。

大型銀行必須補充聯邦存款保險公司的資金，以便在銀行倒閉時確保客戶存款。

紐約梅隆銀行本季還額外提列 1.5 億美元的費用，與上年資產分拆的公允價值調整有關。

受季末股市水準和客戶流量上升的推動，其託管或管理資產 (AUC/A) 較上年同期成長 8%，達到 47.8 兆美元，管理資產 (AUM) 也成長 8%，達到 2 兆美元。

紐約梅隆銀行第 4 季淨利息收入增加 4%，達到 11 億美元。

去年大部分時間，銀行資產利息收入受到聯準會升息的推動。

紐約梅隆銀行透過存放在聯準會和其他銀行的存款所賺取的手續費收入幾乎停滯在 32.1 億美元左右，而一年前為 32.2 億美元。

上季淨利為 2.56 億美元，合每股 33 美分；去年同期淨利為 5.09 億美元，合每股 62 美分。

總營收較去年成長 10% 達到 43.1 億美元，平均存款年增 4% 達 2730.8 億美元。