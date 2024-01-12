美去年12月PPI年增率超預期放緩至1% 提振市場對Fed降息押注

由於商品成本下降，美國去年 12 月生產者價格意外下滑，而服務價格持平，暗示未來幾個月通膨將繼續降溫，這也讓市場加大對聯準會 (Fed) 今年降息力道的押注。

美國勞工統計局 (BLS) 周五 (12 日) 公布的數據顯示，去年 12 月生產者物價指數 (PPI) 年增 1.0% ，低於經濟學家預期的 1.3% ，前值自 0.9% 下修至 0.8%；按月來看增速為 - 0.1%，低於預期的成長 0.1%， 前值為 - 0.1%。

美去年 12 月 PPI 增速低於預期。(圖：ZeroHedge)

剔除波動較大的食品和能源後，去年 12 月核心 PPI 年升 1.8%，低於經濟學家預期的 1.9% ，前值為 2.0% ；按月來看增速為 0%，連續 3 個月不變，低於市場預期的 0.2% ，與前值持平。

去年 12 月核心 PPI 月增速保持在 0%，連續 3 個月不變。(圖：ZeroHedge)

觀察報告細項，最終商品需求指數繼去年 11 月下滑 0.3% 至後，在去年 12 月下降 0.4%，其中最終需求食品價格下降 0.9%，需求能源指數下降 1.2%，最終需求商品 (扣除食品與能源) 保持不變。值得注意的是，最終商品需求指數的下降有一半歸因於柴油價格下降 12.4%，但汽油價格上漲 2.1%。

(圖：ZeroHedge)

最終需求服務指數持平，扣除貿易、運輸和倉儲的最終需求服務價格月增 0.4%。相反，貿易服務指數、運輸和倉儲服務指數分別下滑 0.8% 和 0.4%。其中與金融諮詢相關領域的價格成長 3.3%，而機械和車輛批發的利潤率下降 5.5%。

市場認為，即便昨日公布的消費者物價指數 (CPI) 超預期升溫，通膨降溫跡象也會讓 Fed 在今年 3 月開始降息。根據芝商所 FedWatch Tool 顯示，聯邦基金期貨市場的交易員預估，Fed 在 3 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率約為 78%。此後市場預估將再降息五次，把利率降至 3.75% 至 4% 的目標區間。

圖：芝商所 Fedwatch Tool

不過日前有多名 Fed 官員出來反駁市場的激進降息觀點。此外摩根大通執行長戴蒙周五警告，巨額政府赤字以及一系列其他因素可能會導致通膨更加頑強，利率也會高於市場預期。

美 PPI 數據公布後，美元指數短線走低約 20 點，美股主要指數期貨短線拉升。美元指數短線走低約 20 點，現報 102.31。美股主要指數期貨短線拉升，那斯達克 100 指數期貨轉漲、美債 10 年期殖利率短線下挫，現報 4.005%。現貨黃金短線拉升，現報 2,048.89 美元 / 盎司。