美貿易代表戴琪出訪印度 傳將討論簽證與關稅問題

根據外媒周五 (12 日) 報導，美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 正在印度進行為期 3 天的訪問行程，預料她將與印度的貿易和外交部長就印度工人的商務簽證、商品免稅准入等議題舉行會談。

戴琪將於周五在新德里與印度商務部長 Piyush Goyal 舉行第 14 屆雙邊貿易促進會談，預估當天晚些時候還將與印度外交部長 Subrahmanyam Jaishankar 會面。

根據了解談判情況的人士透露，新德里方面期望美國替希望在該國工作的印度商務人士增加可獲得的簽證數量，並讓這一過程更加流暢。另外，印度還在推動放寬對美國部分農產品出口的非關稅壁壘 (Non-tariff barriers to trade)。

對此，印度商務部並未立即回應置評請求。美國駐新德里大使館表示，除了戴琪辦公室已經公開的訊息外，無法提供更多戴琪出訪的細節。

據悉，會談議程上還包括新德里要求美國根據所謂的普遍化優惠關稅措施 (Generalized System of Preferences) 恢復對印度部分商品的免稅准入。印度一直在敦促拜登政府扭轉前總統川普時代取消對數千種印度出口產品免稅待遇的舉動。

另名知情人士還說，預料官員還會繼續就簽署一項協議進行談判，該協議將有助避免兩國雇員的雙重徵稅，並允許在美短期工作的印度工人拿回數十億美元的社會保障存款。

2022 年，美國超越中國成為印度最大貿易夥伴，雙邊貿易額達到創紀錄的 1,372.4 億美元，高於 2021 年的 1,146.9 美元。外媒預估，戴琪在出訪印度期間還會會晤民間社會代表和商界領袖。