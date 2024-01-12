〈美股早盤〉美PPI降溫 主要指數開高

美股主要指數周五 (12 日) 開高，美國兩年期公債殖利率觸及去年 5 月以來新低，原因是去年 12 月的生產者物價指數 (PPI) 意外下滑，強化市場對聯準會 (Fed) 今年降息的押注。

截稿前，道瓊工業指數漲近 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 60 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 0.2%。

美國銀行股周五正式揭開財報季序幕，由於去年 Fed 數十年來最激進升息周期與地區銀行倒閉潮，美國主要銀行受益匪淺，坐享高額的利息淨收入 (NII) 和大筆的資金流入。不過從 2023 會計年度最後一季表現來看，各家銀行表現不同，其中由摩根大通強勢領跑，而美銀、花旗表現黯淡。

經濟數據方面，美國勞工部最新公布數據顯示去年 12 月 PPI 持續降溫，暗示未來幾個用通膨將下降，交換市場消化今年央行更多降息。

不過由於企業利潤受到侵蝕、以及引發油價通膨飆升的更大範圍中東戰爭威脅，讓市場在今年的樂觀前景開始變得複雜起來。

Evercore ISI 首席股票與量化策略師 Julian Emanuel 表示：「市場已經消化很多積極因素。昨日的 CPI 高於預期、美方軍事行動讓油價飆漲，這都會讓 Fed 的工作變得更加困難。」

截至台北時間周五（12 日）22 時許：

焦點個股：

摩根大通 (JPM-US) 早盤股價上漲 3.30%，至每股 175.92 美元

摩根大通周五 美股盤前公布 2023 會計年度第四季財報，由於該行去年撥備近 30 億美元支付接管瀕臨破產的地區性銀行相關費用，影響該季獲利下滑且低於市場預期，但該季利息淨收益 (Net Interest Income, NII) 連續第七季寫創紀錄佳績，預測今年將續旺。

美銀 (BAC-US) 早盤股價下跌 0.62%，至每股 32.95 美元

美銀盤前公布上季財報，營收報 220 億美元，低於分析師預估的 237 億美元；淨利報 31 億美元，低於分析師預估的 43.8 億美元，也較去年同期的 71.3 億美元直接砍半。

花旗 (C-US) 早盤股價上漲 3.11%，至每股 53.70 美元

花旗去年第四季財報表現黯淡，該行執行長直言業績極其令人失望，其營收年減 3% 至 174.4 億美元，不及分析師預估的 187.4 億美元。另外裁員的資遣費等多項一次性費用讓花旗雪上加霜，上季表現由盈轉虧，淨損 18 億美元，每股虧 1.16 美元，遠遠低於分析師預期的每股獲利 0.11 美元，去年同期為獲利 26 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國去年 12 月 PPI 年增 1.0%，預期 1.3%，前值 0.8%

美國去年 12 月 PPI 月增 -0.1%，預期 0.1%，前值 -0.1%

美國去年 12 月核心 PPI 年增 1.8%，預期 1.9%，前值 2.0%

美國去年 12 月核心 PPI 月增 0%，預期 0.2%，前值 0%

華爾街分析：

貝萊德固定收益部門投資長表示，今年美股可能會上漲最多 12%，而經濟不會出現迫在眉睫的衰退。他在最近一次訪談中表示，金融市場與美國經濟前景看好，預估標普 500 指數可能會在今年年底突破 5,300 大關。