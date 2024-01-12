〈財報〉摩根大通上季NII寫創紀錄佳績 預估今年續旺

摩根大通周五 (12 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第四季財報，由於該行去年撥備近 30 億美元支付接管瀕臨破產的地區性銀行相關費用，影響該季獲利下滑且低於市場預期，但該季利息淨收益 (Net Interest Income, NII) 連續第七季寫創紀錄佳績，預測今年將續旺。

截稿前，摩根大通 (JPM-US) 早盤股價上漲 2.35%，每股暫報 174.30 美元，扭轉稍早財報出爐時的下跌頹勢。摩根大通的財報常視為經濟健康的風向球，投資人密切注意該公司財報，以了解各企業去年第四季成績表現。

受惠目前高利率環境，摩根大通去年最後 3 個月的 NII 高達 242 億美元，以連續第七季創紀錄的佳績結束美國銀行史上最賺錢的一年。不僅如此，該行還預估今年全年 NII 可能會增加到 900 億美元左右，而分析師此前預期是下滑 2%。

該行執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 在周五的聲明表示：「我們在 2023 年的創紀錄業績反映 NII 和信貸的超額獲利，但我們仍然相信，即便在數字正常化後，公司仍有能力提供非常健康的回報。」

另外戴蒙還提到，美國經濟繼續保持彈性，市場預料將會軟著陸，但通膨仍不可以輕忽。他指出，由於綠色經濟、全球供應鏈重組、軍事開支增加和醫療成本上升，還需要持續增加支出。這可能會導致通膨更加頑強，利率也會高於市場預期。

這家美國最大銀行的去年第四季業績包括因矽谷銀行 (SVB) 和 Signature 銀行倒閉而收取的 29 億美元費用。去年這些地區性銀行倒閉後，聯邦存款保險公司徵收一項特別評估，以支撐這些公司未投保的儲戶。摩根大通曾警告將承擔這筆費用，此前預估這筆費用約為 30 億美元。

根據財報，摩根大通區年第四季 (截至 12/31) 營收年增 12% 至 385.7 億美元、經調整後營收報 399.4 億美元，略高於分析師預估的 397.3 億美元；淨利自去年第三季的 110 億美元降至 93 億美元，合每股 3.04 美元、經調整後每股獲利報 3.97 美元 (剔除與地區銀行危機相關監管費用和 7.43 億美元投資損失影響)，遠高於市場普遍預期的 3.35 美元。

去年第四季營收案業務劃分，消費銀行營收年增 15% 至 180.97 億美元、企業與投資銀行年增 3% 至 109.58 億美元、商業銀行年增 18% 至 40.16 億美元、資產和財富管理年增 11% 至 50.95 億美元。

值得注意的是，摩根大通去年支出攀升至 245 億美元，增幅為 29%，除了聯邦存款保險公司的特別評估費用，該行還提到更高的薪資給付。另外根據摩根大通官網的一份報告，該行預估今年調整後的支出約為 900 億美元。