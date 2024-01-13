iPhone前景黯淡成做空目標 Hedgeye估蘋果股價跌30%

投資研究機構 Hedgeye 周五 (12 日) 公布，將蘋果列為其最新做空目標。該機構預估，在 iPhone 銷售疲軟、缺乏創新，而且微軟的人工智慧 (AI) 功能激起個人電腦 (PC) 市場競爭之際，直到 2025 年，蘋果的營收成長都將黯淡無光。

Hedgeye 還預估，蘋果的股價將較當前水準下跌 30%。截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周五盤中股價小漲 0.15%，每股暫報 185.86 美元。截至本周四，蘋果已較一個月前 12 月 14 日所創的收盤歷史新高下跌 6% 以上，僅連續遭華爾街機構降評的上周，股價就跌近 6%。

Vision Pro 成提振股價希望

蘋果最近提振市場低迷情緒的希望都寄託在混合實境 (MR) 頭戴裝置 Vision Pro 身上。該款設備於 1 月 19 日開始接受預訂，將於 2 月 2 日上市，售價 3,499 美元。

天風證券分析師郭明錤本周五發文表示，Vision Pro 備貨僅有 6 至 8 萬台，考慮到產品的新穎度和果粉的忠誠度，他認為 Vision Pro 開賣後很快就能售罄。

不過他也指出，Vision Pro 去年僅對技術展示，但沒有說明更重要的產品定位與關鍵的應用。例如 Vision Pro 不能瞬間售罄，則低於預期，影響蘋果及產業鏈股價。郭明錤還強調，由於後續 Vision 系列產品未有消息曝光，眼下無法成為交易主題，Vision Pro 的市場反應是今年蘋果產業鏈的觀察重點。

上周遭機構接連降評

蘋果股價在上周二創近 5 月以來最大跌幅，盤中跌逾 4%，收跌約 3.6%。當天股價重挫的主因是巴克萊降評蘋果的報告。

巴克萊將蘋果股價評等從「中性」下調至「減持」，這是該行 2019 年來首次對蘋果降至這一評等。同時，這些分析師還將蘋果股票目標價從每股 161 美元小幅下調至 160 美元，較上周五的收盤價低約 17%，意味著巴克萊預估，未來一年內蘋果的股價將在上周五的基礎上再跌約 17%。

除 iPhone 業績持續疲軟，巴克萊的報告還預估，蘋果的服務業務成長加速放緩，監管風險加劇，生態系統的回報遞減，該行警告，蘋果股票的估值過高，估值倍數擴張時業績卻持續疲軟，股價上漲不可持續。

此外，上周四因為認為宏觀環境疲軟將抑制 iPhone 的需求，Piper Sandler 的首席分析師 Harsh Kumar 又在報告中把蘋果股票評等從「買入」降評至「中性」。不過，Piper Sandler 給出目標價每股 205 美元，較本周三收盤價高約 11%，意味著蘋果股價還有 11% 的上漲空間。

根據外媒彙編數據，隨時序進入 2024 年，蘋果已經成為看漲建議最少的大型科技股。Piper Sandler 降評後，看好蘋果的分析師比例創 3 年來新低。在過去四季中，蘋果是唯一一家營收出現萎縮的大型科技股。華爾街分析師平均預期顯示，預料蘋果 2024 會計年度的營收成長率僅 3.6%、獲利成長為 7.9%。