由增加營收轉向提高獲利 科技業裁員潮未止

由於高利率加上消費需求疲軟,美國科技業在 2024 年開年仍繼續裁員以提高獲利率,部分大型科技公司已宣布大幅裁員計劃。

媒體報導,科技巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 2024 年之初裁減內容創作部門數百名員工,其中包括 Prime Video 和直播網站 Twitch。另一家科技巨頭 Alphabet Inc (GOOGL-US) 旗下 Google 也將在硬體和智慧助理 Google Assistant 部門裁減數百個職位。為 Pokemon Go 等全球熱門手機遊戲提供遊戲引擎等核心技術支援的 Unity Software Inc (U-US) 近日宣布將裁員約 25%,總計約 1800 人。

社群媒體 Facebook 和 Instagram 母公司 Meta Platforms (META-US) 以及雲端軟體巨頭 Salesforce (CRM-US) 的裁員規模比一年前的規模要小得多,但這些動作顯示 ,科技業仍未恢復過去 10 年的快速擴張步伐。隨著高利率當頭,許多科技公司已經重新定位,將公司的營運重點放在提高獲利而不是增加營收。

分析師戈亞爾表示:「亞馬遜的裁員規模可能只是為了進一步簡化成本、提高經營效率,從而增加公司的獲利水平。」谷歌發言人表示,對谷歌來說,這些措施是沿續去年開始的重組措施,遭裁的員工將有機會申請公司內部的其他空缺職位。

靠創意工作的員工焦慮情緒尤其嚴重,這些工作可能受 ChatGPT 主導的全新生成式人工智慧 (AI) 技術擴散帶來的影響,因為 AI 技術確實能夠減少寫作或製作影片等職位所需的勞動力 。行動端語言學習應用軟體開發公司 Duolingo Inc (DUOL-US) 削減 10% 的合約承包商,例如翻譯合約承包商,部分原因是 AI 技術的採用規模越來越龐大。

Piper Sandler 最新發布的企業支出報告則顯示,接受調查的美國公司越來越關注與 AI 相關的軟硬體支出,有支出意願的公司占比達到 62%,較去年的 31% 翻了一倍。

Wedbush 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 表示:「在我們最近調查的所有企業中,50% 以上的企業推出 20 多個生成式 AI 用例,80% 以上企業推出 10 多個用例,包括資料分析、行銷內容創造、文件編輯和總結等,以改善業務營運、提高效率,並創建更具成本效益的資本結構,使用生成式 AI 技術帶來的好處越來越明顯。」

華爾街部分科技業分析師預計,在交易撮合者陷入困頓的 2023 年後,預計 2024 年將迎來一波併購浪潮。從歷史數據來看,大型收購往往將導致公司進行裁員計畫。在宣布以 140 億美元與 Juniper Networks Inc. (JNPR-US) 合併後,Hewlett Packard Enterprise (HPE-US) 執行長奈里 (Antonio Neri) 接受媒體採訪時表示,透過一些自動化流程可以降低 Juniper Networks 的整體業務成本。

雖然看來悲觀,但美國整體科技業就業數據顯示正在趨於穩定。根據 Layoffs.fyi 的統計,被解雇的科技業員工數量在 2023 年第 1 季達到頂峰,此後一直穩步下降。根據該網站測算,去年有 1186 家科技公司總共裁掉 26.26 萬多個工作機會。自 2024 年 1 月 1 日以來,已有 18 家科技公司解雇了 2945 名員工。