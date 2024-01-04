美國12月裁員數減少 但全年裁員人數幾乎倍增

周四 (4 日) 發布的最新報告顯示，美國雇主在 12 月放緩了裁員速度，宣布的裁員人數為 7 月以來最少，但 2023 年全年裁員總數為 2020 年新冠疫情爆發以來最高。

根據就業顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 發布的數據，12 月宣布的裁員總數為 34817 人，比 11 月的 45510 人少了 24%。與 2022 年 12 月相比，裁員人數減少 20%。

不過，今年宣布的裁員人數較 2022 年增加約一倍，達到 72 萬人以上。 報告指出，這是 2020 年以來的最高水平，當年報告顯示裁員人數超過 200 萬人。

職場和勞工專家兼 Challenger, Gray & Christmas, Inc. 資深副總裁查林傑 (Andy Challenger) 表示：「到 2023 年年底裁員已開始趨於平穩，招聘仍保持穩定。」

他說，「話雖如此，勞動成本仍然很高。進入 2024 年，雇主仍然非常謹慎，並處於削減成本的模式，因此許多求職者的招聘過程可能會放緩，第 1 季的裁員將繼續，只是速度較慢」。

科技和零售業在 2023 年宣布裁員人數最多，雇主最常將經濟不確定性以及企業、單位或商店關閉作為裁員的主要原因。科技業的雇主去年宣布裁員 16 萬 8032 人，略低於該產業 2001 年創下的 16 萬 8395 人紀錄。