裁員滾滾 亞馬遜再砍數百人 此回輪到Twitch等影視、娛樂部門

美國科技巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 再度裁員，這次目標轉向影視、娛樂部門，顯示繼過去兩年精簡人力後，尚未完成人力調整。

亞馬遜影視部門高級副總裁 Mike Hopkins 周三 (10 日) 發出內部信，宣布將在其電影和電視工作室及遊戲直播平台 Twitch 內裁員數百人。

根據該內部信件，Hopkins 稱已找到減少或停止在某些領域投資的機會，將在遊戲直播平台 Twitch、影音串流平台 Prime Video 和米高梅工作室 (Amazon MGM Studios) 等裁員數百人，同時也會增加投資，專注於能夠產生最大影響的內容和產品計畫。

亞馬遜於 2021 年 5 月同意收購米高梅。

亞馬遜旗下的 Twitch 執行長 Dan Clancy 同日宣布，公司將裁員 500 多人。

Clancy 表示，去年公司戮力打造更具可持續性的業務，以便 Twitch 能夠長期存在，今年則削減成本並做出能提高效率的決策，但「不幸的是，儘管做出了這些努力，公司組織仍明顯遠超出了其業務規模所需的規模。」

亞馬遜周三上漲 1.56%，收每股 153.73 美元。亞馬遜去年裁員數千人，去年 1 月該公司宣布將裁員 1.8 萬人，接著同年 3 月宣布將再裁員 9000 人。

科技業近期裁員潮

Unity Software (U-US) 周一宣布將裁員 25%。



去年 12 月 Spotify Technology (SPOT-US) 和 Etsy (ETSY-US) 也宣布裁員。