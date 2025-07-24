美失業金數據喜憂參半 初領人數連六周下滑、續領維持高水準

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-07-24 21:20

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根據美國勞工部 (DOL) 周四 (24 日) 公布數據，美國上周初領失業金人數連續第六周下降，四周移動平均新申請人數降至 22.45 萬人，同樣創下三個月來新低，凸顯勞動市場的韌性。

續領失業金人數一直徘徊在2021年以來的最高水準。(圖:Shutterstock)

初領失業金人數創下 4 月中旬以來新低，顯示雇主大致維持用人需求，不過續領失業金人數一直徘徊在 2021 年以來的最高水準附近，這表明失業勞工在尋找新職位時仍面臨困難。

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上周初領失業金的人數已經連六周下滑。(圖：ZeroHedge)

截至 7 月 19 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.7 萬人，低於市場預期的 22.7 萬人，較修正後前值 22.1 萬人減少 4 千人，4 周移動平均值報 22.45 萬人。

截至 7 月 12 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 195.5 萬人，低於市場預期的 196 萬人，較修正後前值 195.1 萬人增加 4 千人，4 周移動平均值報 195.4 萬人。

數據顯示，雖然勞動市場基礎仍算穩固，但企業不願增加招聘的態度，讓許多失業者面臨長期失業困境。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

值得注意的是，持續申請人數居高不下，可能對失業率造成壓力，預期下周公布的 7 月非農就業報告中，失業率將上升至 4.2%。經濟學家也預測招聘將放緩，有預測甚至預期本月新增就業人數為零。

對勞動市場的評估也將成為聯準會下周決策會議的關鍵議題。理事 Christopher Waller 上周偏離多數同僚立場，形容就業市場「處於邊緣」，而其他聯準會官員最近則表示市場「穩固」且「整體健康」。

不過也有另外一種聲音。高盛經濟學家 Elsie Peng 在報告中指出：「展望未來，我們預期移民逐漸放緩，將使維持失業率穩定所需的就業成長率，從目前估計的每月 9 萬個職位，在 2025 年底前降至每月 7 萬個職位。」