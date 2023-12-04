Spotify裁員17%消息傳出後 盤前股價走揚

音樂串流媒體服務公司 Spotify Technology SA 宣布將裁員約 17%，這至少是該公司今年第三次裁員，消息傳出後，其股價在周一 (4 日) 盤前走揚。

截稿前，Spotify(SPOT-US) 盤前股價上漲 1.67%，每股暫報 183.70 美元。

該公司在一份聲明中表示，受影響的員工將在周一接到通知，並在周二 (5 日) 結束前與人力資源部門會面，裁員將影響約 1,500 人。

雖然 Spotify 今年有望增加超過 1 億用戶，為增幅最大的一年而且上個季財報出現罕見的獲利，但該公司執行長 Daniel Ek 表示，Spotify 的支出仍然過多。

Ek 在聲明中說：「我們仍然有太多的人致力於支持工作，甚至圍繞工作做工作，而不是為真正有影響力的機會做出貢獻。需要有更多的人專注於為我們的關鍵利益相關者——創作者和消費者——提供服務。」

市場分析指出，由於與音樂版權持有者簽訂的授權合約條款，Spotify 長期處於虧損狀態，其在播客 (Podcast) 上投入了數十億美元，以使其商業模式多樣化，但此後縮減了對原創音訊系列的投資。

該公司此前曾在 1 月份裁員約 6%，6 月份又裁員 2%。Ek 表示，公司將專注於更精簡的結構，這將使其在如何將利潤再投資於業務方面更具策略性。他將在周三 (6 日) 與員工的會議上談談裁員計畫。

Ek 說：「經濟成長大幅放緩，資本變得更加昂貴。Spotify 也不例外。」