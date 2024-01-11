〈財報前瞻〉披索貶值、重組耗資巨大 花旗Q4面臨虧損

花旗將於本周五 (12 日) 公布 2023 會計年度第四季與全年財報，然而該行日前卻發出警告，表示受阿根廷披索大幅貶值、重組計畫耗資巨大的影響，去年第四季業績可能面臨虧損。截稿前，花旗 (C-US) 周四盤前股價下跌 1.30%，每股暫報 52.33 美元。

花旗指出，由於近期阿根廷披索貶值，去年第四季造成約 8.8 億美元的損失，同期額外計入與全球重組相關約 7.8 億美元的費用。

值得注意的是，這些費用大大高於花旗財務長 Mark Mason 在去年 12 月 6 日在高盛 (GS-US) 主辦會議上告訴投資人「每筆幾億美元」的預期。

除了上述兩項虧損外，花旗還披露，提列 13 億美元準備金以應對阿根廷的跨境和跨貨幣曝險，以及與俄羅斯相關的風險；同時預估將計入 17 億美元成本，以補充聯邦存款保險公司的存款保險基金。

當下花旗正處在重組的關鍵時刻，目的是將該行打造成一家更精簡、獲利能力更強的公司。在過去的 20 年內，花旗一直受高昂的開支和信譽問題所困擾，這讓花旗成為美國六大銀行中估值最低的銀行。

富國銀行 (WFC-US) 分析師 Mike Mayo 認為，所有這些費用可能會導致花旗在去年第四季每股虧損 1 美元。

美國銀行股本周五將拉開最新一季財報季的序幕，市場分析指出，美國四大銀行去年第四季的壞帳總額估達 244 億美元，較 2022 年同期擴大近 60 億美元，或導致該季銀行股獲利下滑。

美國銀行 (BAC-US)、花旗、摩根大通 (JPM-US) 和富國銀行將於周五公布上季財報，而摩根士丹利 (MS-US) 將於下周二 (16 日) 美股盤前公布最新一季財報。