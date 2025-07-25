〈美股盤後〉特斯拉下殺超8% Alphabet財報讚 標普那指續創新高

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-07-25 05:47

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受惠於美歐貿易協議樂觀情緒，以及 Alphabet 財報點燃 AI 行情，標準普爾 500 指數和那斯達克指數週四 (24 日) 再創新高紀錄，IBM 拖累道瓊收黑超 310 點。

特斯拉下殺超8% Alphabet財報讚 標普那指續創新高 (圖：shutterstock)

《金融時報》週三報導指出，美國與歐盟已在貿易協議上取得進展，雙方正朝向設定自歐盟進口商品統一課徵 15% 關稅的方案邁進，此前美日達成貿易協議。

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這些進展有助於緩解市場對於川普「對等關稅」政策不確定性的擔憂。該項政策預計將於 8 月 1 日生效。

週四公布的美國初領失業救濟金人數略微下降，截至 7 月 19 日當週初領失業金人數為 21.7 萬人，低於前一週的 22.1 萬人，也優於市場預估的 22.7 萬人。顯示即便受近期關稅衝擊，美國勞動市場依然具韌性。

美國總統川普與聯準會主席鮑爾在視察聯準會總部翻修工程，川普也藉此機會，再度施壓聯準會降息。

目前標普 500 成分股中，約四分之一的公司已公布最新財報，整體表現強勁，67% 的公司營收超出市場預期，88% 的公司每股純益優於分析師預估。

美股週四 (24 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 316.38 點，或 0.7%，收 44,693.91 點。

那斯達克指數上漲 37.94 點，或 0.18%，收 21,057.96 點。

S&P 500 指數上漲 4.44 點，或 0.07%，收 6,363.35 點。

費城半導體指數上漲 6.58 點，或 0.12%，收 5,644.37 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 176.68 點，或 1.18%，收 15,117.36 點。

標普 11 大板塊中，資訊科技與能源領漲，非必需消費、原物料與醫療保健板塊領跌，拖累市場表現。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭多收紅。Meta (META-US) 漲 0.17%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.18%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.02%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.99%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.73%。

台股 ADR 僅台積電撐強。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.53%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.09%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.14%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.83%。

企業新聞

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 升 1.02% 至每股 192.17 美元。Alphabet 財報再次激發了人們對人工智慧相關資本支出前景的樂觀情緒。該公司將全年資本支出預期從 750 億美元上調至 850 億美元。

瑞銀分析，Google 優於預期的財報顯示其「獲利槓桿已足以抵銷生成式 AI 所需基礎建設支出，在如此資本密集程度下，其護城河正不斷擴大。」

英特爾 (INTC-US) 週四盤後公布優於預期的營收，截至 6 月當季的營收為 129 億美元，高於分析師預期的 119.7 億美元，該股聞訊升 0.80%，此前正常交易時段，該股收黑 3.66% 報每股 22.63 美元。

特斯拉與 IBM 卻表現失色。特斯拉 (TSLA-US) 暴跌 8.20% 至每股 305.30 美元，創下兩週新低，並寫下自 6 月以來最大單日跌幅。該公司第二季營收、電動車銷量雙雙下滑，執行長馬斯克還警告未來幾季會很艱難。

IBM 第二季營收與獲利表現優於預期，但關鍵軟體部門的表現低於市場預期，僅年增 10% 至 73.9 億美元。IBM (IBM-US) 下殺 7.56% 報每股 260.51 美元。

迷因股 American Eagle (AEO-US) 宣布與人氣女星 Sydney Sweeney 合作推出全新牛仔服飾行銷活動，力圖重振銷售、吸引 Z 世代消費者，帶動股價大漲超 4%。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 21.7 萬，預期 22.7 萬，前值 22.1 萬

美國上週續領失業金人數報 195.5 萬，預期 196 萬，前值 195.1 萬

美國 7 月製造業 PMI 初值預期 52.7，前值 52.9

美國 7 月服務業 PMI 初值預期 53.0，前值 52.9

美國 7 月綜合 PMI 初值前值 52.9

華爾街分析

知名投資機構 Stifel 股票策略師 Barry Bannister 警告，投資人不宜對當前美股漲勢抱持過度樂觀態度。

他指出，儘管市場自 4 月急挫後出現反彈，但進入 2025 年下半年後，美股恐將面臨更大的波動壓力。Bannister 將標普 500 指數年底目標設定為 5,500 點，為華爾街主要機構中預估最保守者，這也意味著相較目前水準可能仍有約 14% 的下修空間。