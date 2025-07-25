〈美股盤後〉特斯拉下殺超8% Alphabet財報讚 標普那指續創新高
鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
受惠於美歐貿易協議樂觀情緒，以及 Alphabet 財報點燃 AI 行情，標準普爾 500 指數和那斯達克指數週四 (24 日) 再創新高紀錄，IBM 拖累道瓊收黑超 310 點。
《金融時報》週三報導指出，美國與歐盟已在貿易協議上取得進展，雙方正朝向設定自歐盟進口商品統一課徵 15% 關稅的方案邁進，此前美日達成貿易協議。
這些進展有助於緩解市場對於川普「對等關稅」政策不確定性的擔憂。該項政策預計將於 8 月 1 日生效。
週四公布的美國初領失業救濟金人數略微下降，截至 7 月 19 日當週初領失業金人數為 21.7 萬人，低於前一週的 22.1 萬人，也優於市場預估的 22.7 萬人。顯示即便受近期關稅衝擊，美國勞動市場依然具韌性。
美國總統川普與聯準會主席鮑爾在視察聯準會總部翻修工程，川普也藉此機會，再度施壓聯準會降息。
目前標普 500 成分股中，約四分之一的公司已公布最新財報，整體表現強勁，67% 的公司營收超出市場預期，88% 的公司每股純益優於分析師預估。
美股週四 (24 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭多收紅。Meta (META-US) 漲 0.17%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.18%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.02%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.99%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.73%。
費半成分股普遍揚升。輝達 (NVDA-US) 上漲 1.73%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.59%；博通 (AVGO-US) 上漲 1.77%；高通 (QCOM-US) 跌 0.65%；AMD (AMD-US) 上漲 2.19%；美光 (MU-US) 上漲 1.73%。
台股 ADR 僅台積電撐強。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.53%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.09%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.14%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.83%。
企業新聞
Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 升 1.02% 至每股 192.17 美元。Alphabet 財報再次激發了人們對人工智慧相關資本支出前景的樂觀情緒。該公司將全年資本支出預期從 750 億美元上調至 850 億美元。
瑞銀分析，Google 優於預期的財報顯示其「獲利槓桿已足以抵銷生成式 AI 所需基礎建設支出，在如此資本密集程度下，其護城河正不斷擴大。」
英特爾 (INTC-US) 週四盤後公布優於預期的營收，截至 6 月當季的營收為 129 億美元，高於分析師預期的 119.7 億美元，該股聞訊升 0.80%，此前正常交易時段，該股收黑 3.66% 報每股 22.63 美元。
特斯拉與 IBM 卻表現失色。特斯拉 (TSLA-US) 暴跌 8.20% 至每股 305.30 美元，創下兩週新低，並寫下自 6 月以來最大單日跌幅。該公司第二季營收、電動車銷量雙雙下滑，執行長馬斯克還警告未來幾季會很艱難。
IBM 第二季營收與獲利表現優於預期，但關鍵軟體部門的表現低於市場預期，僅年增 10% 至 73.9 億美元。IBM (IBM-US) 下殺 7.56% 報每股 260.51 美元。
聯合健康 (UNH-US) 披露其參與聯邦醫療保險（Medicare）項目正遭美國司法部調查，股價因此承壓 4.75%。
迷因股 American Eagle (AEO-US) 宣布與人氣女星 Sydney Sweeney 合作推出全新牛仔服飾行銷活動，力圖重振銷售、吸引 Z 世代消費者，帶動股價大漲超 4%。
Chipotle (CMG-US) 公布的季銷售跌幅超乎市場預期，並下調全年銷售目標，歸因於消費支出疲弱，該股下挫 13.34%。
經濟數據
- 美國上週初領失業金人數報 21.7 萬，預期 22.7 萬，前值 22.1 萬
- 美國上週續領失業金人數報 195.5 萬，預期 196 萬，前值 195.1 萬
- 美國 7 月製造業 PMI 初值預期 52.7，前值 52.9
- 美國 7 月服務業 PMI 初值預期 53.0，前值 52.9
- 美國 7 月綜合 PMI 初值前值 52.9
華爾街分析
知名投資機構 Stifel 股票策略師 Barry Bannister 警告，投資人不宜對當前美股漲勢抱持過度樂觀態度。
他指出，儘管市場自 4 月急挫後出現反彈，但進入 2025 年下半年後，美股恐將面臨更大的波動壓力。Bannister 將標普 500 指數年底目標設定為 5,500 點，為華爾街主要機構中預估最保守者，這也意味著相較目前水準可能仍有約 14% 的下修空間。
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
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