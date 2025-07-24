美國發出最後通牒 盧特尼克：中國不交出TikTok控制權就禁用
鉅亨網編譯王貞懿
根據《CNBC》周四（24 日）報導，美國商務部長盧特尼克表示，除非中國同意美國控制 TikTok，否則該應用程式將在美國「停擺」。川普已第三次延長字節跳動出售期限至 9 月 17 日，但談判進展仍不明朗。
盧特尼克在受訪時說：「我們已經下定決心。絕不能讓中國掌控一個有 1 億美國人在使用的手機應用程式。」
TikTok 在美國的未來，自 2024 年以來一直充滿不確定性，當時國會通過法案，要求中國母公司字節跳動出售 TikTok，否則將面臨禁令。國會議員們擔心中國政府可能取得美國用戶的敏感資料，或操控平台內容。
談判陷入膠著
不過，相關交易談判進展緩慢。上月川普總統自 1 月就職以來第三次延長字節跳動出售美國業務期限。
川普上月底接受《Fox News》訪問時表示，他有一群「非常富有的人」準備收購該平台。本月稍早，《路透》報導，私募股權公司黑石集團 (BX-US) 退出 TikTok 美國業務的財團競購。
美國堅持控制權
自 2024 年國會通過相關法案以來，白宮立場明確：必須由美國人控制技術、演算法和營運，才能讓 TikTok 繼續在美國市場運作。
盧特尼克的談話顯示，儘管期限一再延後，美國政府對於 TikTok 控制權的要求並未鬆動。隨著 9 月 17 日期限逼近，字節跳動面臨艱難選擇：要麼接受美方條件出售美國業務，要麼看著 TikTok 在美國市場消失。
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