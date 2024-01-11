紅海最新事件！伊朗在安曼外海扣押與美爭議船隻

伊朗官方媒體宣布，伊朗周四 (11 日) 扣押了一艘先前因運載美國制裁原油而捲入華盛頓與德黑蘭爭端的油輪。

國營伊斯蘭共和國通訊社在一份經由谷歌翻譯的報導中指稱，伊朗海軍在阿曼灣扣押了聖尼古拉斯號船，該船之前因違反制裁指控而向美國當局移交了伊朗原油。伊朗聲稱那種作法其實是竊盜。

周四稍早，英國海上貿易行動部門 (UKMTO) 表示，一艘未透露姓名的油輪在阿曼灣附近被武裝人員登上，似乎改變航向前往伊朗水域。

UKMTO 在社群媒體上貼文表示，周四稍早，在阿曼蘇哈爾以東 50 海里處，一艘未命名的船隻被 4 到 5 名未經授權的人登上。英國機構表示，與該船的通訊中斷，該船改變航線前往伊朗水域。

TankerTrackers.com 確認該船為「聖尼古拉斯號」(St. Nikolas)，以前名稱為「Rajan」號。

聖尼古拉斯號的管理公司帝國航運公司的媒體發言人表示，該船從伊拉克巴士拉石油碼頭裝載原油後前往土耳其阿利亞加港，船上有 18 名菲律賓船員和 1 名希臘船員。

聖尼古拉斯號先前曾捲入伊朗與美國之間的爭端。

帝國航運公司去年 10 月表示，已與美國司法部解決了違反美國制裁的問題。美國司法部認定，這艘當時名為 Rajan 的船隻在 2022 年 1 月至 2 月期間在新加坡近海透過船對船轉運方式裝載了受制裁的伊朗石油。結果帝國航運公司將受制裁的貨物運往休士頓，被美國司法部沒收。

周四的事件是一系列紅海襲擊事件中的最新一起。伊朗支持的葉門「青年運動」組織以商船為目標，加劇了高流量貿易路線的海上風險。「青年運動」武裝分子表示，他們的活動是為了報復以色列在加薩走廊的戰爭。

由於可能出現供應瓶頸，油價對中東海域的動盪十分敏感。倫敦時間周四 14:00，ICE 3 月到期的布蘭特原油期貨合約每桶上漲 1.23 美元至每桶 78.03 美元，而 2 月交割的 Nymex WTI 期貨合約每桶上漲 1.25 美元至每桶 72.62 美元。