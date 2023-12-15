CNBC：通用汽車旗下Cruise宣布裁員900人

美媒 CNBC 周四 (14 日) 報導，通用汽車證實旗下自駕部門 Cruise 將裁員 900 人，占該部門員工總數約 24%。此次裁員主要影響到商業運營和相關的公司職能，此為自駕計程車新創公司面臨的最新動盪。

截稿前，通用汽車 (GM-US) 周四盤中股價上漲 4.69%，每股暫報 35.58 美元。

此前，Cruise 解雇了九名「關鍵領導人」，原因是該公司對 10 月 2 日發生的一起事故做出了回應。在這起事故中，一名行人被另一輛汽車撞到，隨後遭一輛 Cruise 自動駕駛汽車撞上並拖 20 英尺。

在周四裁員之前，該公司有 3,800 名員工，上個月 Cruise 也進行了一輪承包商裁員。受影響的員工將收到截至 2 月 12 日的薪水，以及至少 8 周的額外 vup

資以及遣散費。

Cruise 發言人說：「我們分享了這個艱難的消息，我們正在裁員，主要是在商業運營和相關的公司職能部門。這些變化反映了我們決定將重點放在更加深思熟慮的商業化計畫上，並將安全作為我們的北極星。我們正在為受影響的郵輪提供強有力的遣散費和福利待遇，並感謝那些在郵輪建設和支援我們使命中發揮重要作用的離職員工。」

Cruise 的一位代表還告訴 CNBC，該公司現在的目標是開發完全無人駕駛的 L4 級服務，並在另一個城市重啟叫車服務。

通用汽車補充說：「公司投資 Cruise 做出的艱難的雇傭決定，因為這反映他們更加深思熟慮的前進道路，以安全為北極星。我們對團隊充滿信心，並致力於支持克魯斯，因為他們以信任、問責制和透明度為重點，為公司的長期成功奠定了基礎。」

自 Cruise 今年 8 月獲准在舊金山提供 24 小時無人駕駛計程車服務以來，一系列安全擔憂和事故一直困擾著該公司。