美元有望創5月以來最大單周漲幅 交易員降低Fed今年降息預期

美元周五 (5 日) 上漲，有望創去年 5 月以來最大單周漲幅，因交易員降低對美國聯準會 (Fed) 今年 3 月降息預期。另一方面，美元強勢開局給歐元蒙上陰影，儘管歐元區通膨上升緩解歐洲央行 (ECB) 降息的市場壓力。

不過，美元的反彈將受到稍晚揭曉的去年 12 月非農就業報告的考驗，經濟學家預測，該月新增就業人數為 17 萬人，低於去年 11 月的 19.9 萬人。

Fed 官員去年 12 月預測，今年將降息 3 碼 (75 個基點)。貨幣市場的預期是這個數字的一倍左右，這種樂觀情緒刺激股市和債市在去年底強勁反彈。

但自今年年初以來，市場已經調低預期。芝商所 FedWatch Tool 顯示，交易員目前預估今年的降息幅度不到 140 個基點，3 月份降息的可能性為 62%，低於一周前的 86%。

新加坡銀行 (Bank of Singapore) 外匯策略師 Moh Siong Sim 表示，本周的數據顯示，美國勞動力市場似乎在保持穩定，或許 Fed 仍將需要強調保持利率的資訊，比市場已經消化的時間更長一些，今晚的非農會是一份相當關鍵的報告。

至於昨日公布的「小非農」ADP 資料顯示，美國 12 月民間企業就業人數超過預期，顯示就業市場持續強勁，除了能繼續支撐經濟外也支撐美元走勢。

截稿前，美元兌一籃子貨幣上漲 0.33%，至 102.47，此前一度觸及 3 周新高。該指數本周累計上漲 1.4%，為截至 5 月 15 日當周以來的最強表現。

歐元兌美元下跌 0.36%，至 1.0904 美元，本周有望下跌 1.2%，為 5 月中旬以來的最大單周跌幅，結束連續 3 周的上漲。

另一方面，歐元區 12 月通膨率出現大幅反彈，並可能在 2024 年初繼續走高，或意味著 ECB 距離市場激進定價的降息周期仍有一段距離。

歐盟統計局周五公布的初步數據顯示，12 月消費者物價指數 (CPI) 從 11 月份的 2.4% 躍升至 2.9%，略低於預期的 3.0%，為去年 4 月以來首次通膨回升，其中食品、酒類和煙草對價格的拉動作用最大；去除食品和能源的核心 CPI 從 3.6% 放緩至 3.4%，與預期值一致，為連續第五個月下降，表明價格壓力仍在降溫。

該數據與 ECB 的預測一致，即通膨率在 11 月觸底，到 2024 年將在 2.5% 至 3% 的範圍內持平，遠高於其 2% 的目標，然後在 2025 年再次放緩。

投資人和決策者對今年降息的次數存在分歧。交易員們押注 ECB 今年將降息 6 次，第一次降息將在 3 月或 4 月。決策者認為，可能要到 2024 年中期才有信心通膨已獲控制。

其他市場方面，對美國公債殖利率高度敏感的日元下跌 0.47%，至 1 美元兌 145.29 日圓，盤中早些時候曾觸及逾 3 周低點。10 年期美國公債殖利率突破 4% 的心理關口後回落至 3.99%。

投資人已降低了對日銀近期退出超寬鬆貨幣政策的預期，對本周早些時候日本西部發生的地震的擔憂，進一步引發了外界對政策轉變的懷疑。