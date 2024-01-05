美銀：今年第一周現金流入量創歷史新高

隨著全球股市開始扭轉上季部分漲勢，現金搶購潮將持續到 2024 年。

美國銀行數據顯示，截至 1 月 3 日當周，投資人向現金基金注入 1230 億美元。策略師哈奈特 (Michael Hartnett) 在報告中引用 EPFR Global 的數據寫道，雖然每年年初流入貨幣市場的情況都很常見，但今年第一周資金流入量是史上最高。

在此同時，股市連續第二周流入 76 億美元，債券基金流入 106 億美元。

哈奈特表示，如果聯準會升息周期確定結束，貨幣市場的「當前資金流入階段」可能會在 9 月結束。

目前，即使貨幣市場基金去年收到創紀錄的 1.2 兆美元資金，遠高於全球股市流入量，現金仍保持其吸引力，代表投資人錯過了 2023 年股市的反彈。

今年第一周股市回跌，摩根士丹利資本國際全球指數結束連續 9 周上漲，因為交易員正在降低降息預期，並等待全球央行發出更明確的訊號，表明已準備好開始寬鬆政策政策。

哈奈特將 11 月的美國總統選舉和 10 月的金磚國家峰會，列在可能影響今年獲利和利率的 12 件大事中，他稱它們為「已知的未知事件」。

金磚國家成員數量不斷擴大，目前人口占全球 46% 以上，能源消費占全球 45%，國內生產毛額占全球 37%。哈奈特表示，即便如此，該集團占佔全球股市總市值仍不到 25%，而發展中國家股市相對於美股處於 52 年來的最低水準。

因此，他建議在 2024 年買進新興市場股票並賣出美國股票。