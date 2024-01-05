中東局勢緊張 國際油價走高

國際油價周五 (5 日) 上漲，與此同時，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 準備出訪中東，試圖阻止以色列和加薩衝突擴大。

截稿前，3 月到期的布蘭特原油期貨上漲 47 美分，至每桶 78.06 美元，漲幅 0.61%；2 月到期的西德州原油期貨上漲 60 美分，至每桶 72.79 美元，漲幅 0.83%。

其中西德州原油期貨合約的盤中高點較前一日收盤價高出逾 1 美元。這兩項指標都有望在今年首周收高，在美國汽油和餾分油庫存大幅增加後，幾乎收復周四以來的失地。

PVM 分析師 Tamas Varga 在一份報告中表示，油價反彈提醒投資人，中東地區日益緊張的局勢帶來風險。

以色列國防部長周四表示，以色列軍隊計劃在北部採取更有針對性的行動，並在南部進一步追捕哈瑪斯領導人。

美國國務院表示，由於衝突的威脅持續擴大，布林肯將前往中東進行為期一周的外交活動。

荷蘭國際集團 (ING) 分析師在周五的一份報告中寫道，「青年運動」(Houthi) 叛軍在紅海發射一架海上無人機，美國在巴格達發動空襲，中東地區仍存在大量緊張局勢。

另外，投資人還關注宏觀經濟數據，以尋找何時可能開始降息的跡象，因為較低的降息幅度可能刺激經濟成長，並轉化為更高的石油需求。

歐元區通膨在去年 12 月上升，並可能在 2024 年初繼續上升，這將緩解歐洲央行 (ECB) 開始降息的壓力。

美國聯準會 (Fed) 周四公布的上次會議紀錄讓外界覺得，決策者認為通膨已得到控制，並愈發擔心「過度限制性」貨幣政策可能給經濟帶來的風險。

