馬士基：所有過境紅海船隻都將繞行好望角 做好重大中斷準備

根據路透周五 (5 日) 報導，丹麥航運巨擘馬士基表示有鑑於近期其「杭州號」在紅海遭遇襲擊，在可預見的未來，所有要過境紅海 / 亞丁灣的船隻都將往南改道，繞行非洲好望角。與此同時，馬士基也警告客戶做好重大中斷準備。

馬士基周五表示：「局勢在不斷演變，仍然高度不穩定，所有可用的情報都證實，安全風險仍處在顯著升高水準。因此公司決定在可預見未來，所有行經紅海和亞丁灣的馬士基船隻都往南改道，繞行好望角。」

該公司也說：「儘管我們仍然希望在不久的將來找到一個可持續的解決方案，並盡我們所能為此做出貢獻，但我們確實鼓勵客戶做好準備，應對該地區的複雜情況持續存在，並應對全球網路的重大中斷。」

馬士基本周四將已經通過蘇伊士運河的五艘南行貨櫃船中的四艘船改道北上，以進行繞行非洲的長途航行。值得注意的是，繞行非洲可能會增加大約 10 天的航行時間，需要更多燃料與船員，從而推高運輸成本。

全球約有三分之一的貨櫃船使用蘇伊士運河，而在亞洲和北歐之間每往返一次，重新改道非洲南端的船隻預估將額外花費高達 100 萬美元的燃料費用。

馬士基曾在 1 月 2 日表示，在船隻遭遇葉門武裝組織「青年運動」(Houthi) 襲擊後暫停所有船隻航行紅海航線，從而暫停歐洲和亞洲之間的蘇伊士運河捷徑。此後，馬士基開始改變航線，讓船繞行非洲。

美國於去年 12 月 19 日發起一項多國行動，試圖保護紅海的貿易，但由於持續的襲擊，許多航運公司和貨主仍將船隻改道繞行非洲。