1月搶息作戰！台股、海外股、債券ETF這樣搭配 領得多成本低CP值最高

迎接 2024 年，ETF 投資元月開春就很熱鬧，有將近 60 檔 ETF 要除息，投資人數高達 297 萬人，可說是搶息大作戰！但也可以發現，許多配息金額高的 ETF，它的股價也很高，以本次要除息的台股 ETF 為例，元大台灣 50 (0050-TW) 這次配息金額最高，來到每單位 3 元，但是 0050 價格約在 132.5 元，等於買一張 0050 需要準備 13 萬 2500 元，對小資族來說，實在是有負擔，投資 CP 值不是很高。

專家分析，想要趁這次元月除息行情，要領到較高的息、用較低的成本，可以從二步驟來篩選台股、海外股與債券 ETF 的投資組合：

一、息收要夠高：以配息金額來看，挑選出前 10 大組合，若台股、海外股與債券 ETF 各買一張，最高可以領到 6,280 元，且至少也有 5,330 元。

二、成本要夠低：除了領息外，也要留意投入金額，以 1/4 收盤價計算，各買一張大概需要的成本會落在 9~14 萬元間，若以組合殖利率排序，國泰台灣 5G+(00881-TW)、國泰 5Y + 新興債 (00726B-TW)、國泰北美科技(00770-TW) 的組合，其殖利率最高，達 5.89%；其次是國泰台灣 5G+(00881-TW)、國泰投資級公司債 (00725B-TW)、國泰北美科技(00770-TW) 的組合，殖利率為 5.75%，是投資 CP 值最高的兩大組合。

「金龍年」即將來臨，隨著通膨壓力趨緩、消費性市場復甦，法人認為，債券市場將成金龍年投資主旋律，此外股市則可留科技類股，尤其是 AI 概念相關產業，惟因地緣政治因素影響，投資風險仍須留意，因此建議投資人可採取「槓鈴策略」均衡配置，若擔憂未來殖利率震盪或是戰爭持續，一端藉由波動度較高或趨勢產業的市場，例如台美股、AI 產業，有機會追求超額收益，另一端以具有現金流、收益率等較安全的資產，例如美債或投資級債，在景氣回升時，既不會錯過股市的上漲行情，部分配置高評等債券也可以持續領息、降低波動度，未來降息時也能享有資本利得上漲空間，因此股債須均衡配、不偏廢。

