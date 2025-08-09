川普簽署雙重行政命令 美國全面擁抱加密貨幣新時代
鉅亨網編譯王貞懿
8 月 8 日，美國總統川普簽署兩項重大行政命令，為加密貨幣在美發展掃除關鍵障礙。這兩項措施分別開放 401(k) 退休金投資加密貨幣，以及禁止金融機構基於政治因素對加密業者「斷金流」，被視為美國加密貨幣政策的歷史性轉折點。
退休金大門正式敞開
川普簽署的首項命令，直接瞄準美國規模達數兆美元的退休金市場。新政策正式開放 401(k) 退休金帳戶投資加密貨幣，讓龐大的機構資金得以合法流入數位資產領域。
白宮當日發布的說明文件中，將加密貨幣與私募股權、房地產等傳統投資工具並列，明確表示：「另類資產包括私募股權、不動產與數位資產，具備優異報酬率與投資組合分散化的優勢。」
此舉徹底扭轉美國監管機構過往對退休金投資加密貨幣的保守態度。此前雖然法規未明文禁止，但美國勞工部曾發布指引，要求退休基金管理者在投資加密資產時必須「極度謹慎」，導致多數基金經理人對此卻步。
分析師認為，此政策將向全美財富管理機構、退休基金經理發出明確的「綠燈」信號，過去因監管不明而觀望的機構資本，將重新評估資產配置策略，為比特幣現貨 ETF 及相關加密基金帶來穩定的長期資金流入。
終結加密業「斷金流」困境
第二項行政命令則針對長期困擾加密業者的「去銀行化」(Debanking) 問題。此現象是指傳統銀行基於「聲譽風險」或政治因素，拒絕為特定行業提供基本金融服務。
過去幾年，合法的加密貨幣新創公司和交易所頻頻面臨銀行無故關閉帳戶的困境，嚴重阻礙行業正常營運。
川普的新命令要求聯邦銀行監管機構、小型企業管理局及財政部長等相關官員，必須在六個月內審查並移除任何可能導致政治化「去銀行化」的「聲譽風險」相關政策指引。
雖然命令條文未直接點名加密貨幣，但白宮文件明確指出，數位資產產業近年遭受不公平對待。此舉等同為加密業者提供「護身符」，確保合法企業無論身處何種行業，都享有平等的金融服務權利。
親加密政府全面布局
這兩項命令與川普政府近期其他措施形成完整的親加密戰略。就在同日，市場傳出川普將提名現任白宮經濟顧問委員會領導米蘭 (Stephen Miran) 出任聯準會理事。米蘭向來支持加密貨幣，認為數位資產在推動創新和經濟繁榮中扮演重要角色。
從證券交易委員會 (SEC) 和商品期貨交易委員會 (CFTC) 聯手啟動「加密衝刺」(Crypto Sprint)計畫，到提名親加密人士進入貨幣決策機構，再到總統親自簽署行政命令解決產業核心痛點，顯示川普政府正將美國打造為全球數位資產創新中心。
加密新紀元正式開啟
這兩項行政命令標誌著美國對加密貨幣態度的根本性轉變，從過往的疑慮、限制，轉向全面擁抱與支持。
雖然加密貨幣能否真正「讓美國再次富有」仍待時間驗證，但可以確定的是，美國的加密新紀元已正式開啟。一個更合規、更龐大、更具全球競爭力的美國加密市場正在成形。
