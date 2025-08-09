川普簽署雙重行政命令 美國全面擁抱加密貨幣新時代

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-09 04:22

8 月 8 日，美國總統川普簽署兩項重大行政命令，為加密貨幣在美發展掃除關鍵障礙。這兩項措施分別開放 401(k) 退休金投資加密貨幣，以及禁止金融機構基於政治因素對加密業者「斷金流」，被視為美國加密貨幣政策的歷史性轉折點。

川普簽署行政命令，為加密貨幣在美發展掃除關鍵障礙。(圖:Shutterstock)

退休金大門正式敞開

川普簽署的首項命令，直接瞄準美國規模達數兆美元的退休金市場。新政策正式開放 401(k) 退休金帳戶投資加密貨幣，讓龐大的機構資金得以合法流入數位資產領域。

此舉徹底扭轉美國監管機構過往對退休金投資加密貨幣的保守態度。此前雖然法規未明文禁止，但美國勞工部曾發布指引，要求退休基金管理者在投資加密資產時必須「極度謹慎」，導致多數基金經理人對此卻步。

分析師認為，此政策將向全美財富管理機構、退休基金經理發出明確的「綠燈」信號，過去因監管不明而觀望的機構資本，將重新評估資產配置策略，為比特幣現貨 ETF 及相關加密基金帶來穩定的長期資金流入。

終結加密業「斷金流」困境

第二項行政命令則針對長期困擾加密業者的「去銀行化」(Debanking) 問題。此現象是指傳統銀行基於「聲譽風險」或政治因素，拒絕為特定行業提供基本金融服務。

川普的新命令要求聯邦銀行監管機構、小型企業管理局及財政部長等相關官員，必須在六個月內審查並移除任何可能導致政治化「去銀行化」的「聲譽風險」相關政策指引。

雖然命令條文未直接點名加密貨幣，但白宮文件明確指出，數位資產產業近年遭受不公平對待。此舉等同為加密業者提供「護身符」，確保合法企業無論身處何種行業，都享有平等的金融服務權利。

親加密政府全面布局

從證券交易委員會 (SEC) 和商品期貨交易委員會 (CFTC) 聯手啟動「加密衝刺」(Crypto Sprint)計畫，到提名親加密人士進入貨幣決策機構，再到總統親自簽署行政命令解決產業核心痛點，顯示川普政府正將美國打造為全球數位資產創新中心。

加密新紀元正式開啟

這兩項行政命令標誌著美國對加密貨幣態度的根本性轉變，從過往的疑慮、限制，轉向全面擁抱與支持。