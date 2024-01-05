〈台幣〉不受日元狂貶影響 量縮微貶收31.025元 周線終止連7升

日元兌美元今 (5) 日狂貶逾 1%，但新台幣匯率相對有撐，雖然早盤回測 31.1 元關卡，但午後湧現拋匯力道，帶動貶幅收斂，甚至一度回到 30 字頭，終場微貶 0.9 分，收在 31.025 元，為連 5 黑，但相對其他亞幣抗貶，台北外匯市場成交值僅 7.68 億美元，市場觀望氣氛濃厚，投資人聚焦周五即將公布的美國 12 月非農就業報告。

近 2 個月來國際熱錢瘋狂匯入的走勢出現反轉，新台幣匯率周線終止連 7 升，本周累計貶值 2.9 角、0.94%。

新台幣兌美元匯率今天以 31.07 元開盤，最低來到 31.085 元，午盤一度升抵 30.998 元，但買、賣匯兩股力道呈現拉鋸，使得匯價在平盤附近遊走，終場以 31.025 元、近乎平盤作收。

根據央行公布的統計，截至下午 4 時，美元指數上漲 0.25%，日元單日重貶 1.18%，主要因日本近期發生大地震，加上日航撞機事故，恐影響日銀超寬鬆貨幣政策的退場時程，市場預期將與美國降息規劃背道而馳。

觀察其他主要貨幣今天對美元表現，韓元貶值 0.41%，新加坡幣貶 0.26%，人民幣貶值 0.15%，歐元貶值 0.14%，新台幣微幅收貶，表現較其他亞幣相對有撐，越南盾則小升 0.04%。