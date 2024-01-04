美去年11月JOLTS職位空缺超預期降至879萬 就業市場持續降溫

美國勞工統計局 (BLS) 周三 (3 日) 公布數據顯示，去年 11 月職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 降至 2021 年 3 月以來新低，自願辭職人數減少、招聘人數也在下降，透露就業市場持續降溫。

具體來看，美國去年 11 月職位空缺數降至 879 萬，單月減少 62 萬，遠低市場預期的 885 萬，前值自 873.3 萬上修至 885.2 萬。

美國 11 月職位空缺數降至 879 萬，創 3 年新低。(圖：ZeroHedge)

去年 11 月的職位空缺下滑後，每個失業工人對應 1.4 個職位空缺，為 2021 年 8 月以來的最低，幾乎回到新冠疫情前的 1.3 個水準，但與 2022 年初創紀錄的 2.0 相差甚遠。

去年 11 月每個失業工人對應 1.4 個職位空缺，為 2021 年 8 月以來的最低。(圖：ZeroHedge)

根據報告，職位空缺減少的產業包括運輸和倉儲、政府、商業服務以及休閒和飯店業。其中去年 11 月份運輸、倉儲和公用事業部門的職位空缺減少 12.8 萬個，聯邦政府部門的職位空缺減少 5.8 萬個。

另一方面，批發貿易的職位空缺增加 63,000 個，值得注意的是，去年 11 月公布的許多主要職位空缺下降數據，如社會救助 (- 23.6 萬)、金融和保險(- 16.8 萬)、房地產和租賃(- 4.9 萬) 等，都被修正得更高。

去年 11 月職位空缺減少的產業包括運輸和倉儲、政府、商業服務以及休閒和飯店業。(圖：ZeroHedge)

另外去年 11 月自主離職率創 2020 年 9 月以來的新低，自主離職率越高，表明勞動力市場緊張，工人有信心離開目前的工作以尋求更好的機會，反之亦然。

去年 11 月自主離職率創 2020 年 9 月以來的新低。(圖：ZeroHedge)

市場分析認為，該數據可能有助讓美國聯準會 (Fed) 相信，就業市場走軟將限制薪資壓力，並進一步減緩通膨。決策者曾表示，他們仍有希望通過抑制通膨而不導致失業率飆升，實現所謂的經濟「軟著陸」。

彭博經濟學家 Stuart Paul 表示，去年 11 月份的職位空缺數出人意料地下滑，加上辭職率的下降，將導致未來幾個月薪資成長放緩。隨著對勞動力的過剩需求消散，企業提高工人薪資的意願也會消散。

不過一些經濟學家質疑 JOLTS 統計數據的可靠性，部分原因是該調查的回覆率很低，截至 2022 年底，回覆比例已降至 31% 左右，大約是此前的一半。

去年 11 月的 JOLTS 報告替本周一系列就業數據揭開序幕。市場最留意的去年 12 月非農就業報告將於本周五 (5 日) 揭曉，目前市場預估將新增約 17 萬就業人數，勞動力需求依然強勁。美國就業市場強勁一直是消費者支出的關鍵支撐。