〈美股早盤〉市場靜待Fed會議紀要與經濟數據出爐 主要指數開低

美股主要指數周三 (3 日) 開低，投資人靜待美國聯準會 (Fed) 公布最新會議紀錄，以從中尋找今年利率走勢的蛛絲馬跡，另外美國製造業與就業市場數據也將在稍後揭曉。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 150 點或 0.4%，那斯達克綜合指數跌逾 80 點或近 0.6%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數跌逾 1%。

Fed 最新會議紀要將於台灣時間周四 (4 日) 凌晨 3 點公布，決策者如何看待日後幾個月借貸成本的變化，可能會影響到近期市場對降息的押注。

隨交易員縮小對 Fed 在今年降息幅度的押注，美元在今年第一個交易日創下去年 3 月以來的最大單日漲幅。彭博美元即期匯率指數上漲超過 0.7%，與此同時美國公債和美股下跌。

這是九個多月前美國爆發地區銀危機之後以來美元的最大單日漲幅。雖然 2023 年美元的大部分跌幅主要來自於華爾街加大對政策寬鬆的押注，但交易員現在正在重新考慮未來的貨幣政策路徑。

儘管市場普遍預估 Fed 將在 1 月份維持利率不變，但根據芝商所 (CMEGroup) 的 FedWatch Tool，交易員預估 3 月份降息 1 碼 (25 個基點) 的可能性為 67.2%。

Kace Capital Advisors 管理合夥人 Ken Polcari 表示：「昨日、今日以及未來幾周的下跌，是人們鎖定利潤並重新考慮形勢的結果。另外會議紀要可能顯示，決策者一直在談論可能開始降息，而非以市場預期的幅度降息。」

Skandinaviska Enskilda Banken AB 的分析主管 Karl Steiner 表示：「會議紀要中的討論不會支援如此大幅的降息，但須密切留意內容是否會提及降息、降息的觸發因素以及降息可能多快到來。」

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 周三表示，Fed 在抑制通膨而不對就業市場造成重大損害方面「取得了實際進展」，軟著陸似乎「越來越有可能」。巴金今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 擁有投票權。

截至台北時間周三（3 日）22 時許：

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤股價下跌 0.42%，至每股 47.60 美元

英特爾周三 (3 日) 表示，在數位資產管理公司 DigitalBridge Group 和其他投資者的支持下，該公司將旗下可程式設計解決方案事業部 (PSG) 分拆為獨立事業。該公司高層不願評論該交易的價值，也不願評論該公司是否將保留新合資企業的多數股權，僅表示該公司將擁有一個獨立的董事會，英特爾仍將是股東。據了解，這個新實體不會公開上市，將被命名為 Articul8 AI。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 2.66%，至每股 241.80 美元

中國乘用車市場信息聯席會 (CPCA) 周三 (3 日) 公布的資料顯示，特斯拉去年 12 月中國製電動車銷售 94,139 輛，年增 68.7%，其中 Model 3 和 Model Y 電動車的交付量較 11 月份成長 14.2%。這一數據讓特斯拉在中國的全年銷量 (包括出口) 達到 947,742 輛，占這家美國電動車先驅全球交付量的 52.4%。

VinFast(VFS-US) 早盤股價下跌 0.58%，至每股 7.01 美元

越南電動車新創公司 VinFast 計劃今年在印度南部坦米爾那都省 (Tamil Nadu) 建立一家電池廠。目前具體投資價值仍不清楚，但該工廠將位於土圖庫迪縣 (Thoothukudi)。

今日關鍵經濟數據：

美國去年 12 月 ISM 製造業指數預期 47.1，前值 46.7

美國去年 11 月 JOLTS 職位空缺數預期 885 萬，前值 873.3 萬

華爾街分析：

巴克萊預估，由於 Fed 發出 2024 年可能降息的信號，美國大型銀行股的表現將優於 2023 年。隨著時間的推移，獲利態勢會有所改善，直至 2025 年。該行預估今年下半年貸款需求將加速增長，同時支出仍將得到良好控制；隨著投資銀行業務活動的回升，預估手續費收入將有所改善，而過去兩年的手續費收入一直低迷。此外，2024 年晚些時候到 2025 年，股票回購可能會加快。

高盛近日發布報告指出，在 Fed 升息周期結束後，美國經濟整體表現似乎表現良好，尤其是美股市場在 2023 年的表現遠遠超出預期。高盛的策略師們預估，在 2024 年，這種良好的情況很大概率能夠持續，未來 12 個月可能影響美股主要趨勢的交易主題包括生成式人工智慧、減肥藥、綠色能源支出、製造業回流美國等。