那指開年下跌不可怕 蘋果股價見頂反讓人憂

2024 年第一個交易日美股科技股「開門黑」，那納斯達克綜合指數收跌 1.6%，創 2016 年以來最差開年首日表現。

在新的一年到來前，那指一度連漲 9 周，創下新冠疫情初期以來最長連漲走勢，蘋果 (AAPL-US) 因股票再次被降評而大幅下跌，是那指走勢逆轉的主要原因。

蘋果周二 (2 日) 收跌 3.58% 至 185.64 美元，創近 2 個月來最低收盤價，市值失守 3 兆美元。

巴克萊 (Barclays) 分析師 Tim Long 在新年伊始將蘋果股票評級從「持股觀望」下修至「減碼」，把目標價從 161 美元調降至 160 美元，比目前水平低 14% 左右。

《巴倫周刊》分析指出，Long 是華爾街少數對蘋果持悲觀看法的分析師之一。 從去年年中開始蘋果股票接連遭到降級。去年 5 月，Loop Capital 分析師巴魯赫 (Ananda Baruah) 將蘋果股票評級從「買入」調降至「持有」；6 月，D.A. Davidson 分析師福堤 (Tom Forte) 和瑞銀 (UBS) 分析師沃格特 (David Vogt) 把評級從「買進」調降至「中性」；8 月，Rosenblatt Securities 分析師克羅克特 (Barton Crockett) 也把蘋果評級從「買入」調降至「中性」；10 月，KeyBanc 分析師尼斯佩爾 (Brandon Nispel) 將評級從「加碼」調降至「持股觀望」。

之前幾次降評並沒有對蘋果股價造成太大影響，但巴克萊周二給出的賣出建議，顯然給逐漸消化一系列降評消息的投資人帶來了更大的觸動。

iPhone 銷售疲軟以及 App Store、Apple Music 和 Apple TV+ 等服務業務營收疲軟，是分析師主要擔心的問題，重點新產品 Vision Pro 由於定價偏高，預計不會帶來太多新收入。

簡單來說，蘋果的成長沒有太多讓人感到興奮的地方，尤其是考慮到目前估值偏高。2023 年蘋果上漲近 50%，以未來一年預期獲利計算本益 比為 28 倍，而與此同時，營收連續 4 季衰退。

巴克萊分析師 Long 評論指出：「業績持續疲軟之際估值擴張是無法持續的，預計蘋果的走勢將出現逆轉。」

美國司法部對蘋果 Safari 瀏覽器和谷歌搜尋引擎交易發起的調查也是一個長期風險，如果法院裁定中止谷歌和蘋果的業務關係，蘋果的收入可能會大幅下降。

《巴倫周刊》認為，去年蘋果股價上漲的原因之一是投資人將其視為生成式 AI 潛在受惠者之一，但到目前為止，蘋果還沒有透露太多生成式 AI 和大語言模型 (LLM) 的策略，而其他科技公司都已經全面投入。

到目前為止，iPhone 仍然是蘋果最重要的產品，營收約占總營收的一半，如果計入 Apple Watch、AirPods、配件和服務等 iPhone 相關銷售，可以說 iPhone 占總營收的比例要更高。

Long 在研究中指出，iPhone 15 銷量持續「低迷」，預計今年秋季發布的 iPhone 16 也會出現同樣的情況。此外，他認為，Mac、iPad 和穿戴式裝置等其他硬體類別的銷售量將持續保持疲軟；他也認為，今年蘋果服務業務的成長率不太可能超過 10%。

雖然 2023 年蘋果市值激增 1 兆美元，但營收連續 4 季減少。Long 預計蘋果截至去年 12 月當季營收將與去年同期持平，截至今年 3 月當季營收將再次年減。

他寫道，iPhone 和其他產品銷量依然疲軟。並特別指出，目前 iPhone 在中國面臨來自華為和其他中國本土手機製造商的激烈競爭，中國市場數據點「日益惡化」。

Counterpoint Research 周二發布的數據也證實了這種擔憂。數據顯示，2023 年蘋果在高階智慧型手機市場的市占率從 75% 降至 71%；在此同時，三星的市占率從 16% 上升到 17%，華為則從 3% 上升到 5%。

瑞銀分析師沃格特在周一 (1 日) 的研報中指出，去年 11 月 iPhone 銷量為 2140 萬支，年增 1.7%，但季減 18%。他指出，iPhone 在美國市場的銷售額年減 13%，中國市場的銷售額較去年同期下降 6%，主要原因是中國市占率被本土企業搶佔。

沃格特也指出，11 月 iPhone 在印度市場的銷量年增 8%，但從 10 月的 250 萬支大幅下降至 65 萬支。

蘋果將在幾周後公布截至去年 12 月的當季財報，屆時投資人可以了解到 iPhone 15 在 9 月底發布後的假日銷售情況。分析師預計當季營收為 1180 億美元，年增 0.8%。