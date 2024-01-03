英特爾獲DigitalBridge等投資者支持 分拆PSG另成立Articul8 AI

根據路透報導，英特爾周三 (3 日) 表示，在數位資產管理公司 DigitalBridge Group 和其他投資者的支持下，該公司將旗下可程式設計解決方案事業部 (PSG) 分拆為獨立事業。

英特爾高層不願評論該交易的價值，也不願評論該公司是否將保留新合資企業的多數股權，僅表示該公司將擁有一個獨立的董事會，英特爾仍將是股東。

據了解，這個新實體不會公開上市，將被命名為 Articul8 AI(發音為 Articulate AI)，是英特爾最初與波士頓諮詢集團 (Boston Consulting Group, BCG) 合作開展企業 AI 技術工作的成果。

英特爾利用自己的一台超級電腦開發一種生成式 AI 系統，該系統可以結合開源和內部開發的技術來讀取文本和圖片。英特爾隨後對該系統進行修改，使其在 BCG 自己的資料中心內運行，以幫助解決 BCG 的隱私和安全問題。

Arun Subramaniyan 曾是英特爾資料中心和 AI 集團的副總裁兼總經理，將成為 Articul8 的執行長。他表示，許多其他潛在客戶對將資料交給大型雲端運算公司進行 AI 工作也表達類似的保留意見。

他還表示，潛在客戶擔心，如果他們的數千名員工開始使用這些系統，成本會失控。

Subramaniyan 在接訪時說：「我們一直在努力解決當今生成式 AI 的最大差距，即建立概念驗證很容易，但真正缺少的是將產品投入生產並以成本可持續的方式安全地進行。」

報導指出，英特爾創建 Articul8 是其替業務部門尋求外部資本的最新舉措。這家晶片製造商分拆出汽車晶片公司 Mobileye Global (MBLY-US)，並計劃最終將其 PGS 首次公開發行 (IPO)。

另外，DigitalBridge 是一家公開上市公司，也是資料中心領域的主要投資者。除 DigitalBridge 之外，Articul8 的其他投資者還包括 Fin Capital、Mindset Ventures、Communitas Capital、GiantLeap Capital、GS Futures 和 Zain Group。

截稿前，英特爾 (INTC-US) 周三盤前股價下跌 1.05%，每股暫報 47.30 美元；DigitalBridge(DBRG-US) 上漲 0.28%，每股暫報 17.90 美元。