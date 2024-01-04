〈美股盤後〉Fed會議紀錄「不太鴿」 道瓊跌近300點 費半較歷史高位回落超6%

「不太鴿」的聯準會會議紀錄發布後，美股週三 (3 日) 承壓，道瓊收跌近 300 點，那指挫跌 1.18%，連續第四個交易日下挫，費半下殺 2.03%，教歷史高點回落超 6%。標普收黑 0.8%，自 2015 年以來首次在年初前兩日走跌，並遭遇自 2019 年以來最差一年開局回報。

數據方面，美國勞工統計局 (BLS) 週三數據顯示，美國去年 11 月職位空缺數降至 879 萬，單月減少 62 萬，遠低市場預期，凸顯就業市場持續降溫。

受訂單減少影響，美國去年 12 月 ISM 製造業指數報 47.4，略高於市場預期的 47.1，為 14 個月連續萎縮，但下滑速度有所放緩。

政經方面，聯準會公布去年 12 月的會議紀錄顯示，在近期通膨下降的情況下，利率可能會達到峰值，並且可能需要在 2024 年降息，儘管實際的政策路徑將取決於經濟發展，部分官員仍不抹殺升息的可能。

聯準會將其基準利率的目標區間維持在 5.25% 至 5.5% 不變，這是 22 年來最高，最新季度經濟預測顯示，大多數與會官員預計到 2024 年底利率將降至 4.6%。他們也預計在 2025 年和 2026 年進一步降息。多人認為應先討論技術因素，先放慢速度再停止縮表。

紀錄公布後，市場對 1 月底按兵不動揣測大抵不變，預期 3 月降息機率降低至 64.8% 左右。

國際油價週三上漲逾 3%，美國警告葉門胡塞武裝勿在紅海發動攻擊，石油輸出國組織 (OPEC) 承諾團結一致支持市場穩定。

另外，有消息人士稱，石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國 (OPEC+) 將於 2 月 1 日舉行聯合部長級監督委員會 (JMMC) 會議。

美股週三 (3 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 284.85 點，或 0.76%，收 37,430.19 點。

那斯達克指數下跌 173.73 點，或 1.18%，收 14,592.21 點。

標普 500 指數下跌 38.02 點，或 0.8%，收 4,704.81 點。

費城半導體指數下跌 81.82 點，或 2.03%，收 3,941.21 點。

NYSE FANG + 指數下跌 100.01 點，或 1.18%，收 8,410.26 點。

標普 11 大板塊有 8 大板塊收黑，房地產領跌 (-2.35%)。能源股表現最佳 (+1.52%) (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王多收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.75%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.54%；Meta (META-US) 跌 0.53%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.07%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.97%。

道瓊成分股逾半收低。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 4.05%；波音 (BA-US) 下跌 3.12%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.87%；Nike (NKE-US) 下跌 2.36%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.91%。

費半成分股瀉落一片。美光 (MU-US) 下跌 0.1%；AMD (AMD-US) 下跌 2.35%；博通 (AVGO-US) 下跌 2.47%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.88%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.24%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.89%；德儀 (TXN-US) 跌 1.49%。

台股 ADR 持續低迷。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.34%；日月光 ADR (ASX-US) 大跌 5.29%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.90%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.83%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 收黑 0.75% 至每股 184.25 美元，連續第二個交易日下跌。投行持續看空蘋果，巴克萊認為，今年蘋果產品銷售將面臨重大挑戰，巴克萊也表示不看好 iPhone 16 的銷售前景。

通用汽車 (GM-US) 下跌 2.16% 至每股 35.27 美元，儘管去年出現工人罷工事件，通用汽車去年在美國市場出售約 230 萬輛車，超過日本豐田，穩坐美國市場銷售冠軍寶座。

高盛 (GS-US) 下跌 1.68% 至每股 381.79 美元。CoinDesk 引述消息人士稱，高盛與貝萊德 (BlackRock) 及 Grayscale 等資產管理公司洽商，參與發行比特幣現貨 ETF

英特爾 (INTC-US) 收黑 1.57% 至每股 47.05 美元。英特爾週三表示，在數位資產管理公司 DigitalBridge Group 和其他投資者的支持下，該公司將旗下可程式設計解決方案事業部 (PSG) 分拆為獨立事業。

英特爾同日任命 Justin Hotard 接替 Sandra Rivera，成為英特爾資料中心和人工智慧事業部執行副總裁兼總經理，自 2 月 1 日起生效。Hotard 先前曾在慧與科技 (HPE-US) 工作。

經濟數據

美國去年 12 月 ISM 製造業指數報 47.4，預期 47.1，前值 46.7

國去年 11 月 JOLTS 職位空缺數報 879 萬，預期 885 萬，前值 885.2 萬

華爾街分析

Strategas 分析師 Chris Verrone 表示：「想想 2023 年底看到的美股猛漲勢頭，那其實是頗為罕見的事情，現在是輪到空軍出手的時候，在股市迭創新高之後，進入新的一季，市場出現短期調整並不罕見。」

摩根士丹利分析師 Ellen Zentner 指出：「會議紀要重點是更好地平衡經濟成長和通膨的風險，但政策將在一段時間內保持限制性，我們不認為聯準會計劃很快就降息。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主