美國近期通膨報告透露 Fed抗通膨之戰已近尾聲

近幾個月來，美國通膨前景已穩步改善，但上周就在聯準會 (Fed) 為期兩天的貨幣政策會議進行到一半時，大壩終於決堤了。

12 月 12 日和 12 月 13 日美國時間上午公布的單月消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 報告顯示，過去 6 個月的通膨率 (以 Fed 青睞的通膨指標衡量) 可能已經回到 Fed 的 2% 通膨目標。

這一出人意料的發展導致一些 Fed 官員匆忙修改其定於 12 月 13 日美國時間下午發布的預測。這也強化市場預測人士的信心，未來 6 個月的通膨也將同樣低迷。

美國經濟分析局 (Bureau of Economic Analysis) 定於本周五 (22 日) 美國時間上午公布的單月報告有望正式證明通膨退燒趨勢，有助於鞏固 Fed 未來幾季降息的理由。

T. Rowe Price 首席美國經濟學家 Blerina Uruci 說，在去年和今年上半年，Fed 的觀察人士已習慣「只留意已目前的通膨」，現在 Fed 正在留意通膨展望，以避免低於目標。

CPI、PPI 報告暗示 PCE 年增速繼續放緩

Fed 青睞的通膨指標——個人消費支出 (PCE) 物價指數和剔除食品和能源的

所謂核心 PCE——使用了美國勞工統計局 (BLS) 上周公布的兩份報告中的幾個數據。

這些資料顯示，除食品和燃料外的商品、金融服務和某些醫療保健組成部分等關鍵類別的價格走軟，導致預測人士下調對 PCE 物價指數的預期。

以 Jan Hatzius 為首的高盛經濟學家在 12 月 13 日給客戶的一份報告中表示，核心 PCE 通膨非但沒有面臨普遍預期的「最後一哩路」問題，似乎已經放緩，從今年上半年的年增速 4% 降至下半年的 1.9%。

該行報告指出，Fed 主席鮑爾與其他官員們現在準備從明 3 月份開始「更早、更快」降息，以「重新設定政策利率」，大多數決策者「可能很快就會認為，隨著通膨趨勢接近 2%，政策利率將遠遠偏離正常值」。

商品、服務價格降溫提振通膨樂觀展望

不過許多經濟學家特別指出，商品市場普遍疲軟是經濟意外走軟的一個重要原因。

Inflation Insights LLC 總裁 Omair Sharif 說，一個非常簡單的例子是，11 月 CPI 中的服裝價格跌幅為 1942 年以來最大的 11 月，家居用品、傢俱價格和電子產品等其他類別的價格也出現下滑。在過去的一兩個月裡，核心商品的表現比預期要弱得多。

雖然在最近的報告中，商品通膨降溫比預期快的一個重要推動因素，但服務價格——Fed 官員今年特別留意的一個領域——也基本上在以較慢的速度上漲。這就是為什麼預測者越來越相信未來 6 個月整體通膨將保持在 Fed 的 2% 目標附近的一個重要原因。

美銀首席美國經濟學家 Michael Gapen 表示：「有證據表明，在通膨下降的同時，經濟可以適度成長，不會樣削弱需求。」

明年第一季仍有障礙要克服

近幾個月來，股價下跌拖累股指中的金融服務類股走低，但股市自上周 Fed 會議以來創下新高，可能會再次推高這些類股。

根據領先指標，人們普遍預估租金漲幅——物價指數中最大、最重要的組成部分——將放緩，儘管具體時間尚不清楚。單月通膨資料的季節性調整也存在不確定性。

然而，這些都不足以阻止預測者拒絕接受最新資料中隱含的樂觀情緒。T. Rowe Price 首席美國經濟學家 Blerina Uruci 說：「我不知道我們是否有實際的經驗證據表明「最後一哩路」會很艱難，但投資人還是堅持下去。」