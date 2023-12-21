美上周EIA原油產量創歷史新高 WTI價格走勢波動

美國能源資訊署 (EIA) 周三 (20 日) 表示，截至 12 月 15 日當周，原油產量創下歷史新高，與此同時原油庫存、汽油和餾分油庫存均有所增加且超出市場預期。

消息傳出後，明年 2 月到期的西德州原油期貨價格走勢波動，截稿前下跌 0.12%，報每桶 73.74 美元；明年 2 月到期的布蘭特原油上漲 0.16%，報每桶 79.36 美元。

具體來看，美國上周原油庫存增加 290.9 萬桶，至 4.437 億桶，市場預期減少 230 萬桶，前值為減少 425 萬桶。

EIA 還表示，美國原油產量上周升至創紀錄的 1,330 萬桶 / 日，高於此前的紀錄新高 1,320 萬桶 / 日。

此外，EIA 數據顯示，上周汽油庫存增加 271 萬桶，市場預期增加 135 萬桶，前值為增加 40.9 萬桶；西德州原油重要交割地庫欣地區原油庫存上周增加 168.6 萬桶，前值為 122.8 萬桶。

其他數據方面，精煉油庫存上周增加 148.5 萬桶，市場預期增加 69.1 萬桶，前值為增加 149.4 萬桶；精煉廠設備利用率變化為 2.2%，市場預期為 0.3%，前值為 - 0.3%。

受 EIA 最新公布庫存狀況影響，美油和布蘭特原油期貨漲幅收窄，因原油庫存意外增加，汽油和餾分油庫存增加高於預期，且原油周產量創下紀錄。

瑞銀 (UBS) 分析師 Giovanni Staunovo 表示，市場參與者不喜歡原油、汽油和餾分油這三大石油的庫存增加。

市場分析指出，不斷升級的地緣政治風險給石油市場帶來溢價，市場一直懷疑石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 是否會堅持減產，並擔心 OPEC + 以外的供應正在增加，尤其是來自美國的供應。

投資人押注，隨著通膨放緩，全球央行明年將進入降息周期，緩和部分擔憂。但無論如何，庫存 / 生產數據將成為下一階段油價的驅動因素。

不過，儘管近期油價有所回升，但一些交易員預估原油價格不會受到長期影響，而作為供需關鍵風向標的時間價差持續顯示疲軟。