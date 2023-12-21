美12月消費者信心指數升至110.7 創2021年以來最大增幅

由於美國民眾對就業市場和通膨前景更加樂觀，美國 12 月消費者信心指數創下 2021 年初以來的最大增幅。

根據美國經濟評議會 (Conference Board) 周三 (20 日) 公布的最新數據，12 月消費者信心指數自 11 月修正後的 101 升至 110.7，遠超經濟學家預期的 104.5，創 2021 年初以來最大漲幅。

美國 12 月消費者信心指數創下 2021 年初以來的最大漲幅 (圖：ZeroHedge)

隨消費者預期更好的商業環境、收入和就業市場展望，反映未來 6 個月後經濟狀況的預期指數升至 85.6，高於 11 月修正後的 77.4。 另外，12 月現況指數也從 11 月修正後的 136.5 上升至 148.5。

至於備受市場留意的通膨指標，美國消費者對未來一年的通膨預期降至 5.6%，創下 2020 年 11 月以來新低。

美國消費者對未來一年的通膨預期降至 2020 年 11 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

報告顯示，從就業前景和通膨到未來收入和商業狀況，受訪者普遍持樂觀態度。越來越多的美國民眾表示，計劃度假、買車或購買大型家電。而調查結果也表明，隨著時序進入 2024 年，美國經濟將保持良好態勢。

美國經濟評議會首席經濟學家 Dana Peterson 在一份聲明中表示：「12 月份消費者信心的上升反映出對當前商業狀況和就業機會的正面評價，以及對未來 6 個月商業、勞動力市場和個人收入前景的悲觀看法有所減少。」

Peterson 說，儘管通膨前景有所改善，但首要問題仍然是物價上漲，而對政治、利率和全球衝突的擔憂都有所消退。

其他數據方面，勞動力市場信心較 11 月有所改善，認為就業機會充足的消費者比例升至 5 個月新高。就業機會充足和就業困難之間的差距是自 2022 年初以來最大的，這是經濟學家用來衡量就業市場強弱的指標。

勞動力市場信心較 11 月有所改善。(圖：ZeroHedge)

與此同時，消費者購買計畫也有所改善，更多消費者表示計畫購買汽車、房屋或大型家電。預料未來一年利率將下降的受訪者比例升至 2020 年 10 月以來的最高水準。

值得注意的是，消費者預估明年出現經濟衰退的可能性降至今年新低。大約三分之二的美國民眾仍然認為 2024 年有可能出現經濟衰退，儘管經濟學家們在經濟持續強勁的情況下調低了這樣的預測。