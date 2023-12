考量國家安全 中國禁止出口稀土金屬加工技術

根據路透報導,全球最大的稀土加工國中國周四 (21 日) 禁止出口提取和分離這種戰略金屬的技術,這是為保護其在幾種戰略金屬領域的主導地位而採取的進一步措施。

去年 12 月,中國商務部就將該技術列入「禁止和限制出口技術目錄」(Catalogue of Technologies Prohibited and Restricted from Export) 的潛在舉措徵求公眾意見。該目錄聲明的目標包括保護國家安全和公眾利益。

中國今年大幅收緊幾種金屬的出口指導規定,與西方爭奪關鍵礦產控制權的鬥爭不斷升級。

今年 8 月,中國引入晶片製造材料鎵和鍺的出口許可,隨後自 12 月 1 日起,又對幾種石墨提出了類似的要求。

在歐洲和美國爭相擺脫對中國稀土的依賴之際,中國採取保護本國稀土技術的舉措。中國的稀土產量占全球精煉產量的 90%。稀土是一組 17 種金屬,用於製造用於電動車、風力渦輪機和電子產品的磁鐵。

中國已掌握了溶劑提取工藝來提煉這種戰略性礦物,而西方稀土公司由於技術複雜性和污染問題一直難以採用這種技術。

目前尚不清楚該技術實際出口到何種程度。一位稀土金屬分析師表示,自 2007 年以來,中國一直不鼓勵稀土出口。

這位匿名分析師說:「美國、日本和法國等其他國家都有分離技術,但中國擁有最高的效率和成本優勢。」