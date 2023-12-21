美股七巨頭明年若要繼續領漲 必須具備金髮姑娘環境

今年對少數美國科技股來說是不可思議的一年。被稱為科技「七巨頭」的蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet (GOOGL-US)、Meta Platforms (META-US)、微軟 (MSFT-US)、輝達 (NVDA-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 今年為止的平均漲幅為 112%，創造出 5.2 兆美元的新市值。

錯過今年科技股意外反彈的投資人可能會想知道，在預期聯準會將降息以及通膨壓力進一步緩解的背景下，2024 年是否還有投資科技「七巨頭」的機會。

今年至今，標普 500 指數上漲了 23%，收復 2022 年的全部跌幅。「七巨頭」占標普指數總市值的四分之一以上。

然而，2023 年少數幾支股票的出色表現，引發關於未來一年大型科技公司能否繼續成為美股支柱的爭論。有些人看到大型科技股繼續上漲的跡象，有些人則對可能導致科技股再次暴跌的「逆風」感到擔憂。

Richard Bernstein Advisor 副投資長鈴木 (Dan Suzuki) 表示：「大型科技股的領漲走勢確實有可能持續到 2024 年。」但他同時指出，前提是美國經濟的成長動能「既不能太強也不能太弱」，所以大型科技股繼續領漲的可能性「非常小」。

鈴木表示，要看到科技股明年繼續扮演美股支柱的角色，美國經濟就必須再次出現「金髮女孩」的狀態，即經濟正在成長，同時通膨壓力正在下降。

他指出，如果經濟加速成長，漲勢將從「七巨頭」擴大到其他獲利能夠穩定成長的公司，獲利復甦將促使投資人轉向更便宜的周期股。到那個時候，投資人會「貨比三家」，進而對少數幾家科技股的主導地位構成威脅。

他也認為，在金融環境收緊對經濟成長和企業獲利帶來壓力之際，為今年經濟活動提供動力的「燃料」未來幾個月可能會開始減少，進而給科技公司帶來獲利風險。

分析人士指出，投資人在經歷 11 月「所有東西都上漲」後，開始轉向之前遭到打擊的股票。跡象顯示漲勢已經擴大到「七巨頭」以外的其他股票。

2024 年關注「七巨頭」以外的股票，是 Richard Bernstein Advisors 對投資人的重要建議。該公司在報告中寫道：「認為全球股市只有 7 個成長機會的想法是絕對錯誤的。我們的投資組合包含了被投資者忽視的各種有吸引力的投資。」

該機構認為，2024 年投資人應該關注美國小型股和周期股、工業股和國際股，尤其是新興市場股票。並在報告中寫道：「和科技泡沫破裂之後一樣，現在有很多具吸引力的投資，它們只是目前不在投資人最喜歡的這 7 支股票之列。」

Royce Investment Partners 也看好小型股明年的前景。該公司認為，目前為「七巨頭」帶來提振的一些因素，也將為小型股領域的一些公司帶來提振，而後者估值更具吸引力。該公司投資組合經理人羅密歐 (Lauren Romeo) 稱這些公司為「優質無名英雄」，認為與頂尖科技公司相比，這些公司的風險和潛在回報之間的平衡更具吸引力。

Strategy Asset Managers 執行長胡利克 (Tom Hulick) 也認為，「七巨頭」領漲股市的現象可能會消失，但會有更多股票參與上漲，因為人工智慧正為落後者帶來提振，而且經濟環境正變得更有利於一些市值較小的公司。

胡利克及其團隊建議客戶繼續持有目前所持有的所有科技股部位。他們特別指出，輝達將成為晶片領域的領頭羊。

他認為，2024 年美股將迎來「一個將超越過去其他曾經歷過的牛市」，過去的牛市由獲利預期驅動，現在這個牛市將由「未來主義的前景」驅動。