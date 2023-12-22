Cybertruck量產遇瓶頸 4680電池生產速度跟不上

根據多家外媒周四 (21 日) 援引知情人士消息報導，Cybertruck 可能無法如期實現量產目標，原因是其搭載的 4680 電池生產速度跟不上。

據了解，因為特斯拉在採用新型乾塗層技術生產 4680 電池時遇到麻煩，乾塗層技術用於陽極沒有問題，問題出在用於生產陰極、也就是成本最高的電池組件。

知情人士透露，目前的乾塗層技術生產電池水準還未達到工業化規模，生產電池的速度不足以滿足特斯拉的產量目標。

外媒報導指出，以 Cybertruck 搭載 4680 電池所具備的單獨電極數計算，特斯拉需要一年生產 3.4 億個電極，也就是一天將近 100 萬個，才能供應 25 萬輛 Cybertruck。而知情人士證實，目前德州工廠耗時約 16 周，才生產 1,000 萬個電極。

據估算，按照 4860 電池目前在美國得州工廠的生產速度，只夠用於一年裝備約 2.4 萬輛 Cybertruck，大概約為特斯拉所需卡車產量的十分之一。

值得注意的是，今年特斯拉公布第三季財報時，其對德州超級工廠的圖表介紹標注首次加上了超過 12.5 萬輛 Cybertruck，並註明是試產狀態。但特斯拉執行長馬斯克在業績電話會上警告，Cybertruck 增產將「極其艱難」，可能要到 2025 年才能實現一年交付 25 萬輛。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周四盤中股價上漲 1.78%，每股暫報 251.55 美元。