〈美股早盤〉投資人靜待非農就業報告出爐 主要指數開高

美國公債殖利率走揚，主因是市場預估主要降息的押注已走太遠，另外在投資人靜待最新非農就業數據出爐，從中尋找聯準會 (Fed) 未來貨幣政策動態線索之際，日本央行發出的鷹派訊號擾亂的全球債券市場，美股主要指數周四 (7 日) 開高，部分原因得益於 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)股價逾 5% 強勁漲勢。

截稿前，道瓊工業指數漲近 13 點或近 0.04%，那斯達克綜合指數漲逾 120 點或近 0.9%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲近 1%。

美國 10 年期公債殖利率走揚，原因是市場猜測主要央行降息的押注已經走太遠。另外在交易員等待周五 (8 日) 非農報告出爐之際，日本銀行 (日本央行 / Bank of Japan) 發出的鷹派訊號讓全球市場不安。

值得注意的是，日元大幅走強、日本公債殖利率創一年多來最大漲幅，這對國際投資人來說是個鮮明的提醒，及全球借貸成本的一個主要支柱可能很快就會被取代。

Jefferies International 分析師 Mohit Kumar 表示，無論是估值還是倉位，都表明最近的債券價格漲勢已經精疲力盡，目前美國的經濟可能只會溫和衰退、通膨仍居高不下，市場有點高興太早。

經濟數據方面，美國上周初領失業金人數報 22 萬人，略低於市場預期的 22.2 萬人，前值自 21.8 萬人上修至 21.9 萬人；續領失業金人數自上周修正後的 192.5 萬人大幅降至 186.1 萬人，遠低市場預期的 191 萬人，為今年 7 月以來最大降幅，透露就業市場似乎沒先前預期的這麼降溫。

寬鬆的利率預期在 11 月美股上漲中發揮了重要作用，但跨資產波動率的讀數顯示，風險並不像看上去那麼溫和。追蹤利率波動的 MOVE 指數與衡量股價波動的 VIX 指數之間的差距再次擴大，表明利率市場仍然動盪不安，隨時可能給股市帶來壓力。

包括 Ryan Hammond 和 David Kostin 在內的高盛策略師表示，美股已經反映出對經濟成長的樂觀前景，這使它們「容易」受到任何宏觀衝擊的影響。兩位分析師指出，樂觀的前景在很大程度上已經反映在今天的美國股價中。

與此同時，道明證券 (TD Securities) 的利率策略師建議，在周五 11 月就業報告公布前，對 10 年期美國公債多頭部位進行獲利了結，該報告將使殖利率「面臨大幅回檔的風險」。

截至台北時間周四（7 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 1.09%，至每股 194.42 美元

天風國際證券分析師郭明錤最新發文稱，生成式人工智慧 (AU) 在今年爆紅，iPhone 16 將會推出相關創新功能。換句話說，iPhone 16 將成首款 AI iPhone。據悉，蘋果在今年第三季改組 Siri 團隊，目標在於整合 AIGC 功能和 LLM (大語言模型)。

超微 (AMD-US) 早盤股價上漲 4.19%，至每股 121.71 美元

超微 (AMD) 推出備受期待的 MI300 系列晶片產品，包括 Instinct MI300X 加速器和 Instinct M1300A 加速處理單元 (APU)。AMD 從各個維度對比其 MI300X 晶片與輝達(NVDA-US)H100 的參數，都有 1.3 倍甚至 2 倍的資料提升。Meta(META-US)、微軟(MSFT-US) 等公司在 AMD 投資者活動上稱，未來他們將會使用 AMD 最新的 AI 晶片 Instinct MI300X。

GameStop(GME-US) 早盤股價下跌 4.72%，至每股 14.14 美元

GameStop 周四盤前股價下跌 7%，有跡象顯示，由於激烈的競爭和需求疲軟，這家實體電玩零售商需要更長時間才能遏制收入下降。該公司曾是迷因股寵兒，但第 3 季營收下降並低於市場預期，凸顯大股東科恩 (Ryan Cohen) 面臨的轉虧為盈挑戰。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月 Challenger 裁員人數報 4.55 萬人，前值 3.68 萬人

美國 11 月 Challenger 裁員人數年增率報 - 40.8%，前值 8.8%

美國上周初領失業金人數報 22 萬，預期 22.2 萬，前值 21.9 萬

美國上周續領失業金人數報 186.1 萬，預期 191 萬，前值 192.5 萬

美國 10 月批發庫存月增率終值預期 - 0.2%，前值 - 0.2%

華爾街分析：

華爾街對明年美股的普遍看漲，摩根大通卻堅持其悲觀立場，認為美股明年將走低，並且在年中可能跌至 3,500 點；摩根大通技術策略主管認為，市場很快就會意識到，美國經濟的實際前景將比市場的預期更黯淡，而美股市場也會因此出現拋售。