歐盟馬拉松式AI立法談判 傳克服最大障礙達成臨時協議

路透周四 (7 日) 援引兩名知情人士消息報導，歐盟議員和各國政府仍在就人工智慧 (AI) 管理的幾個關鍵問題爭論不休，談判持續了一夜進入第二天。據悉，雙方就如何監管 ChatGPT 等快速成長的生成式 AI 達成了一項臨時協議，克服達成最終協議的最大障礙之一。

不過，AI 在生物識別監控中的應用以及原始程式碼訪問，在 20 個小時的會談後，雙方尚未就這一問題進行辯論。

歐盟部長理事會 (Council of the European Union) 週四延後原定格林威治標準時間早上七點舉行的記者會，還需等到進一步通知，因為談判仍在繼續。歐盟各國政府和立法者之間的討論於昨日格林威治標準時間下午兩點開始。

歐盟國家和立法者一直在努力敲定歐盟執委會兩年前提出的規則草案細節，但一直難以跟上快速發展的技術，這使得共識難以達成。歐盟對新法律寄予厚望。

隨各國尋求為本土 AI 產業制定規則，這可能成為其他政府的藍圖，替美國提供另一種選擇「靈活的處事能力」(a light touch) 的做法和中國的暫行規定。

歐盟國家和議員們正在加緊準備最終協議，以便在明年春天進行投票。如果不這樣做，可能會導致該法律被推遲，歐盟 27 個成員國將失去在監管該技術方面的先發優勢。即便如此，任何立法生效都可能需要近兩年的時間。