德國經濟步履蹣跚 歐元區面臨衰退風險

德國與義大利周四 (7 日) 公布 10 月工業生產指數月增速度均有所放緩，而早前法國和西班牙的表現也類似，接連的數據暗示歐元區第四季經濟成長面臨衰退風險。

具體來看，德國統計局公布數據顯示，10 月工業生產指數月減 0.4%，創 2020 年 8 月以來新低；義大利同期月減 0.2%，表現也相當羸弱。

與此同時，歐元區公布第三季國內生產毛額 (GDP) 季增率終值報 - 0.1%，符合市場預期，但前值自 0.2% 下修至 0.1%，證實該區面臨經濟衰退的命運。

儘管數據顯示，在截至 9 月的 3 個月裡，歐元區家庭消費依然強勁，但再一個季度的萎縮將意味著經濟衰退。而最近的調查顯示，歐元區服務業和製造業的低迷仍在持續。

對德國來說，工業生產指數下降出乎意料；經濟學家的預測中值為成長 0.2%。這一結果表明，該國經濟仍在努力擺脫冬天能源危機和全球需求下降的影響。

德國的經濟支柱「製造業」尤其受到昂貴的能源、較高的利率和疲弱的全球需求的影響。幾家大型工業公司已經開始削減成本，化學品製造商巴斯夫集團 (BASF SE) 打算在未來四年內減少近 15% 的投資。

本周早些時候的資料顯示，工廠訂單下降幅度超過預期，進一步使復蘇前景黯淡。柏林的預算混亂也給德國的前景帶來壓力。

不過，最近的調查顯示，德國經濟出現了一些走穩跡象。Ifo 經濟研究所上月的商業前景指數達到 6 個月來的高點。與此同時，一項對採購經理人的調查顯示出「相當疲軟」，儘管寬鬆的環境支持經濟恢復成長。

其他國家的情況也好不到哪去。當月法國工業生產指數下降 0.3% 是由於能源和設備產品的產量下降，但不包括能源在內的製造業小幅成長 0.1%。

法國央行 (Bank of France) 副總裁 Agnès Bénassy-Quéré 堅稱，儘管法國經濟成長疲弱，但預估不會出現衰退。她說：「最主要的情況是，全球和歐洲經濟真的會軟著陸。」